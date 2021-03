Podemos mencionar que en la actualidad, a todos nos suenan familiares las palabras Funko Pop, esta compañía ha logrado un increíble éxito gracias a la gran cantidad de licencias que tiene en su poder, llegando a convertirse en la corporación juguetera de referencia a nivel mundial.

Así mismo, logrando un éxito en venta en la pasada temporada navideña como opción de regalo.

Por ende, conocernos en nuestro artículo un poco de el funko pop, te invitamos a que sigamos con nosotros para conocer más sobre estos muñecos.

Todos quieren tener un Funko Pop

Decimos que son muñecos cabezones de vinilo coleccionables fabricados por la empresa estadounidense Funko.

Así mismo, a pesar de que la compañía fue fundada en el año 1998, ha experimentado un éxito en los últimos años por el fenómeno fan generado por sus muñecos cabezones, es decir, es habitual encontrarlo entre los regalos de navidad o de cumpleaños, ya sea para un niño o para un adulto, sus fabnáticos no tienen límite de edad.

Por consiguiente, el éxito de los Funko Pop pasa por su versatilidad, es decir, hay de muchas series de televisión, videojuegos, cómics, personajes, eso hace que no se limitan al marco de una serie de colección, sino que puede crecer hasta el infinito.

Se menciona que además de figuras, también vende otros muchos productos diferentes, como peluches, bobbleheads, de acción, juegos de mesa o artículos electrónicos, lámparas o auriculares, así mismo, el lema de la corporación es Everyone is a fan of something (Todos son fanáticos de algo).

Historia de los Funko Pop

Mencionamos que para entender un poco la historia, primero hay que saber qué hay detrás de esta empresa americana fundada a finales de los 90.

Por ende, fabrica juguetes de cultura pop con multitud de licencias; aunque tuvo algunas desigualdades serias, en la actualidad está en la cresta de la ola con los famosos Funko Pop.

Ciertamente, comenzaron con unas líneas de juguetes a modo de figuras llamadas bobble head, cuya cabeza se une al cuerpo por un muelle que les hace o permite moverla (muñecos más realistas y bastante originales por aquella época).

Luego con el tiempo, nace un nuevo muñeco, por decirlo de algún modo: su creador y fundador de la empresa, Mike Becker, decide vender en 2005 la marca a Brian Marotti, y este hace que a partir de 2010 sus productos despeguen, creando un juguete llamado Funko Pop que vende miles de millones de unidades desde entonces por todo el mundo.

Después de la venta, las oficinas se instalaron en otra ciudad cercana, en Lynnwood y lanzó la actual Funko pop especialmente en 2010 tras la convención internacional de historietas en San Diego donde presentó los primeros muñecos cabezones en la línea de la popular serie que representaban personajes clásicos.​

Cuáles son los Funko Pop más buscados

Decimos que los funko pop, representan un auge de un modelo económico basado en el coleccionismo, que a pesar de no serlo, en algunos casos presenta prácticamente un patrón de suscripción.

Al igual que los seguidores de Apple, esperan el lanzamiento del nuevo iPhone cada año para comprarlo, los fans de Funko Pop, están pendiente cada nuevo muñeco cabezón para adquirirlo, la diferencia y el éxito de este, pasa por el hecho de que la empresa tenga capacidad de crear un modelo de negocio con margen y rotación.

Por lo tanto, decimos que el precio en general no es muy elevado, salvo los Funko Pop de edición limitada, por lo que los coleccionistas, pueden gastar 10 o 20€ al mes en ellos y tener 1 o 2 nuevos muñecos cabezones cada mes para su colección.

Así mismo, dentro del ranking de los Funko Pops más buscados en estas navidades 2020, destacan los siguientes:

De Santa Claus clásico Del Grinch Yoda de Navidad Mickey Mouse de Navidad Batman de Navidad Deadpool de Navidad Darth Vader de Navidad Harry Potter de Navidad Superman de Navidad Thanos de Navidad Ron Weasley de Navidad Dumbledore de Navidad Juego de tronos, Jon nieve Fortnite: battle royale – drift Dragon ball super – goku ultra instinto

Mucha variedad en estos muñecos

En conclusión, se puede mencionar que el mayor de los éxitos de las diferentes marcas de Funko es haber sabido adquirir diversas licencias de mucho interés para los coleccionistas, desde las series de éxito, tales pueden ser Stranger Things, Juego de tronos, pasando por películas taquilleras como Harry Potter, Star Wars o El señor de los anillos, sin olvidar el universo Marvel o DC Comics dedicados a los superhéroes.

Por lo tanto, luego existen multitudes de licencias muy diversas, como son los cómics, celebridades, deportistas, (donde el rey, por decirlo de algún modo, es Dragon Ball, un clásico de la manga), sin olvidarnos de los videojuegos, que actualmente el éxito cosechado por Fortnite: Battle Royale está haciendo que las figuras sean muy solicitadas.