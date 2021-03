Car Key System garantiza duplicado de llaves más rápido y económico que el concesionario

El robo o sustracción de las llaves del coche es un trastorno que requiere una solución inmediata. Una de las más efectivas y previsoras es la de disponer de una copia adicional de las llaves del coche para poder acceder a él en caso de necesitarlo, pero los concesionarios cobran en ocasiones precios demasiado altos por un mero duplicado de llaves. ¿Qué hacer entonces? Por suerte, existen establecimientos especializados en la elaboración de copias de llaves a precios más ajustados, capaces de proporcionar al usuario una segunda llave de su vehículo para acceder a él en cuanto sea necesario.

¿Qué hacer si he perdido la llave del coche o se ha quedado dentro?

Los imprevistos ocurren, y en el caso de los vehículos particulares por desgracia también pueden vivirse situaciones un tanto peliagudas. Si has sido previsor seguramente tengas en casa una copia de las llaves de tu vehículo y puedas acceder a él sin mayores problemas que hacer un viaje extra hasta el lugar donde estén ubicadas las mismas, pero si no es así la cosa se complica.

Lo primero es llamar al seguro ya que, aunque es extraño que cubran el extravío de la pérdida de las llaves, sí podrán proporcionarte asistencia para encontrar un concesionario o local autorizado para realizar una copia de las llaves de tu coche cercano a tu posición. En caso de estar cubierto, también es posible que el propio seguro te proporcione un coche de sustitución para que puedas llegar a tu destino sin mayores dificultades.

No obstante, no es común que estas coberturas se encuentren dentro de las pólizas del seguro del automóvil y puedes verte en la situación de tener que recurrir al servicio técnico de tu marca o a un comercio especializado para hacerte con un duplicado en un tiempo récord. En el primer caso será necesario que te identifiques y que lleves contigo los papeles del coche. Si tienes una copia de ellos en casa mejor, aunque se puede dar el caso de que los tengas dentro del coche y no puedas acceder a ellos tampoco. No te preocupes si esto ocurre, puesto que el concesionario suele tener la identificación del vehículo en sus archivos.

Dónde conseguir un duplicado de las llaves del coche

Si quieres huir de las tarifas fijadas por los concesionarios, lo mejor es que encuentres una alternativa para conseguir una copia de las llaves de tu vehículo. Uno de los establecimientos más eficaces a la hora de realizar duplicados de las llaves del coche es CarKeySystem, empresa líder en llaves de coche en España fundada en 2012 por un equipo de apasionados de la ingeniería, la electrónica y la tecnología aplicada a la seguridad. “Nuestro objetivo es muy claro: hacer la vida más fácil a nuestros clientes dando soluciones rápidas y eficaces a sus problemas”, explica el equipo de Car Key System. “A todo lo que hacemos le ponemos ilusión y entusiasmo, compartimos la preocupación de nuestros clientes al perder las llaves del vehículo, nos aseguramos de que el vehículo se encuentre en perfectas condiciones y les proporcionamos los precios más competitivos sin renunciar a un trato cercano y humano”, señalan desde la firma.

Car Key System es en la actualidad la empresa líder en el sector de las llaves de coche, convirtiéndose en menos de una década desde su fundación en todo un referente a nivel internacional gracias a la eficacia y los precios de sus servicios. “Nuestro equipo está compuesto por especialistas cualificados que se esfuerzan cada día por alcanzar la excelencia en todo lo que hacen. A día de hoy nos encontramos en Barcelona, Madrid y Sevilla, pero estamos en plena expansión por todo el territorio nacional y es muy posible que nuestros clientes puedan vernos pronto en más ciudades de España”, comentan.

Servicios ajustados a todo tipo de imprevistos

A pesar de ser un centro especializado en llaves de vehículos, Car Key System ofrece al usuario todo un servicio de asistencia en caso de pérdida o sustracción de llaves. Cuentan con un taller móvil capaz de proporcionar, entre otros, servicios de duplicado y codificación de llaves y reparación y sustitución de bombines in situ, aportando soluciones rápidas y efectivas en los casos en los que el desplazamiento del propio vehículo se antoje imposible.

Además, en caso de pérdida total de llaves, el equipo de Car Key System se desplazará hasta donde se encuentre el vehículo para proporcionar una solución rápida y eficaz. “Nuestro taller móvil está operativo en Barcelona, Madrid y Sevilla, y más clientes podrán recurrir a él en caso de necesitarlo en otras ciudades conforme ampliemos nuestra red de talleres de duplicado de llaves”, comenta el equipo de Car Key System.

La compatibilidad es una de las cuestiones que más preocupan a los clientes que buscan un duplicado que funcione a la perfección en sus vehículos. “Trabajamos con maquinaria de primera calidad capaz de crear desde cero llaves de coches, mandos para el vehículo y hasta contamos con cerraduras para sustituirlas en caso de que sea necesario”, explican desde la plataforma. “Somos capaces de crear llaves para el 95% de los modelos de vehículos comercializados, por lo que el índice de compatibilidad de nuestras llaves es enormemente alto”.

Car Key System trabaja con maquinaria especializada capaz de crear copias de llaves de prácticamente todas las marcas disponibles a día de hoy en el mercado. Lexus, Opel, BMW, Volvo, Jaguar, Kia o Audi son solo algunas de las firmas automovilísticas con las que Car Key System está habituado a trabajar. “Cualquier cliente que haya tenido un problema con las llaves de su vehículo puede recurrir a nosotros, puesto que contamos con el equipamiento necesario para hacer frente a las necesidades de todo tipo de vehículos, independientemente de su modelo, y con el personal más cualificado y talentoso del sector”, sentencia el equipo de la plataforma.