La semana empieza con nubes y precipitaciones débiles en diversas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, lunes, cielos nubosos en la mitad sureste de la Península, con lluvias débiles ocasionales en diversas zonas, e intervalos nubosos en la mitad noroeste, con precipitaciones acompañadas de tormentas en áreas de la Meseta norte.



Además, se prevén intervalos de viento fuerte en el Estrecho, litoral de Andalucía oriental y Melilla, así como rachas muy fuertes en el entorno del País Vasco y Navarra.



En la mitad sureste peninsular y entorno del mar de Alborán se esperan cielos nubosos, con precipitaciones débiles ocasionales en el medio y bajo Ebro, Comunidad Valenciana, Murcia, este de la meseta Sur y de Andalucía, Ceuta y Melilla, que podrían extenderse en forma dispersa al resto de la zona.



Podría formarse alguna tormenta poco importante por la tarde en Extremadura y Andalucía, sin descartarse de forma aislada en otras zonas.



En la mitad noroeste peninsular intervalos nubosos, con nubosidad de evolución y precipitaciones acompañadas de tormenta en áreas de la meseta Norte, desplazándose hacia Galicia y oeste de Asturias.



Con un amplio margen de incertidumbre en las zonas de más precipitación, podrían ser la Comunidad Valenciana, Estrecho, noroeste de Castilla y León y Galicia.



En Canarias intervalos nubosos y alguna precipitación débil en el norte de las islas por la mañana, así como algún chubasco por la tarde en Gran Canaria y Tenerife.



La cota de nieve se situará en el oeste de la cordillera Cantábrica entre los 1.400 y 1.800 metros, subiendo a 1600/2.000 metros; en los sistemas Central e Ibérico de 1.200 a 1.600 metros, subiendo a 1.400/1800 metros, y en las sierras del sudeste será de 1.600 a/2.200 metros.



Además, no se descarta calima en la mitad sur peninsular y en el sur de Baleares, así como brumas matinales en zonas de montaña.



Las temperaturas máximas subirán, de forma acusada, en el Cantábrico, mientras las mínimas lo harán en Baleares, Cantábrico oriental, valle del Ebro, meseta Norte y Castilla-La Mancha. En el resto de país pocos cambios.



El viento será del sur o sureste en el noroeste peninsular, valle del Ebro y Cantábrico oriental; del este o noreste en Baleares y el resto de la Península, y del norte en Canarias.



Soplará fuerte o con intervalos de fuerte en el litoral sureste, entorno de Alborán y Estrecho, así como rachas muy fuertes en el entorno del País Vasco y Navarra.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: Intervalos nubosos aumentando a nuboso, temporalmente cubierto, con lluvias y chubascos dispersos que se extenderán de este a oeste, probablemente acompañados de tormentas, que serán más intensos y frecuentes en el interior de A Coruña y centro de Lugo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, aunque los ascensos serán más acusados en Ourense; las máximas irán en ascenso en el extremo nordeste, en descenso en la mitad suroccidental y sin cambios en el resto. Viento flojo del sureste que, en el litoral al norte de Fisterra, será del este y nordeste, arreciando en el litoral atlántico y rolando a sur y suroeste en toda la comunidad desde la mañana.



- ASTURIAS: Nuboso o con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al final de la tarde. Lluvias débiles y chubascos dispersos, probablemente acompañados de tormentas, más intensos y frecuentes en la Cordillera y tercio occidental y poco probables en el resto del litoral. La cota de nieve estará situada en torno a 1.400-1.600 metros, subiendo por la mañana. Las temperaturas mínimas en ascenso en el suroeste y Cordillera y sin cambios en el resto; máximas sin cambios o en descenso en el extremo sur y en ascenso en el resto, que será localmente notable en la mitad norte. El viento soplará flojo del sur y sureste, temporalmente de este en el litoral.



- CANTABRIA: Nuboso al principio, disminuyendo a poco nuboso o con intervalos, siendo más persistente la nubosidad en el sur de la comunidad. Se esperan chubascos y lluvias en el suroeste de madrugada, que pueden ir localmente acompañados de tormenta. La cota de nieve estará entre los 1.400 y 1.600 metros. Probables nieblas en zonas altas. Las temperaturas irán en ascenso, que será localmente notable en las máximas del litoral. Heladas débiles en cotas altas de montaña. El viento soplará del sur, temporalmente del este en el litoral, y con probables rachas muy fuertes en zonas altas del suroeste durante la primera mitad del día.



- PAÍS VASCO: Intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco por la tarde en el sureste. Brumas y bancos de niebla matinales en el sureste. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios en la mitad oriental y en ascenso en la occidental. El viento será sureste, con rachas muy fuertes en zonas altas de Vizcaya y Guipúzcoa y en el nordeste de Álava.



- CASTILLA Y LEÓN: Intervalos nubosos con nubosidad de evolución, con lluvias o chubascos en el noroeste y oeste a lo largo del día, y en el este y sureste en la segunda mitad del día. No se descartan algunos chubascos ocasionales en el resto, que podrán ir acompañados de tormentas. Probables brumas y bancos de niebla o nubes bajas matinales y la cota de nieve estará entre 1.200 y 1.400 metros subiendo hasta 1.700 a 2.000 metros. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y máximas en descenso en el este y sureste, y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. Heladas débiles dispersas en zonas altas. Vientos del sureste.



- NAVARRA: Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos o cubiertos durante las horas centrales del día. Probables chubascos en la mitad sur, sin descartarlos en el resto. Nieblas matinales y de madrugada en zonas altas de las Sierras de Urbasa y Aralar. Las temperaturas registrarán pocos cambios o localmente en ascenso. El viento será del sureste, con rachas muy fuertes en las sierras del oeste.



- LA RIOJA: Intervalos nubosos con nubosidad de evolución, con lluvias o chubascos que podrán ir acompañados de tormentas. Cota de nieve por encima de 1400 a 2000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con cambios ligeros. Heladas débiles dispersas en la Ibérica. Vientos del sureste.



- ARAGÓN: Intervalos nubosos con precipitaciones débiles avanzando de sur a norte en la mitad sur, con probabilidad de que se extiendan a zonas próximas de la mitad norte de manera dispersa; podrían ir acompañadas de barro. Brumas matinales y baja probabilidad de calima en zonas altas del sur. La cota de nieve entre 1.400 y 1.600 metros, subiendo en la mitad sur de 1.600 a 1.800 metros. Las temperaturas en ascenso o sin cambios, con heladas débiles en puntos del Pirineo. El viento será del este y sureste flojo con algún intervalo de moderado.



- CATALUÑA: Intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio sur, sin descartar en el resto del litoral y prelitoral de manera dispersa; podrían ir acompañadas de barro. La cota de nieve estará entre 1.400 y 1.600 metros. Brumas matinales y baja probabilidad de calima en zonas altas del sur. Las temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, con heladas débiles en puntos del Pirineo. El viento del este y nordeste moderado en el litoral y flojo a moderado en el resto.



- EXTREMADURA: Intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones dispersas. La cota de nieve se situará entre 1.300 y 1.500 metros, subiendo a 2.000 metros. La temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas con cambios ligeros, con probables heladas débiles en Gredos. Los vientos de componente este.



- COMUNIDAD DE MADRID: Nuboso o con intervalos nubosos, temporalmente cubierto, con probabilidad de alguna lluvia o chubasco débil, ocasional y aislado. La cota de nieve estará entre 1.400 y 1.600 metros, subiendo hasta 1.600-1800 metros. Las temperaturas mínimas en aumento y las máximas en descenso. El viento será flojo de componente este, con intervalos más intensos del sureste en cotas altas de la Sierra.



- CASTILLA-LA MANCHA: Nuboso o con intervalos nubosos, temporalmente cubierto, con probabilidad de lluvias y chubascos, en general débiles e irregularmente repartidos desplazándose de sureste a noroeste. Las precipitaciones afectarán principalmente durante la primera mitad del día a la mitad oriental, sobre todo al sureste donde serán más frecuentes e intensas, y es probable que durante la segunda mitad de la jornada se extiendan de forma ocasional y dispersa al resto de la Comunidad. La cota de nieve entre 1.400 y 1.800 metros, subiendo hasta 1.600-2.000 metros. Baja probabilidad de brumas matinales en la mitad oriental y no se descartan calimas en zonas altas, principalmente de la mitad sur. La temperaturas mínimas en aumento y máximas sin cambios significativos, salvo en Guadalajara y Toledo donde descenderán. Heladas débiles en los Sistemas Central e Ibérico. El viento soplará de componente este flojo, con intervalos del sureste más intensos durante las horas centrales en el cuadrante sureste y zonas altas del noreste.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Nuboso o cubierto con precipitaciones avanzando de sur a norte, localmente persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante y más dispersas y menos intensas en la mitad norte; podrían ir acompañadas de barro. La cota de nieve estará entre 1.400 y 1.600 metros, subiendo a 1.600-1.800 metros en la mitad norte y por encima de 1.800 en la mitad sur. Brumas matinales y probable calima, especialmente en zonas altas del sur. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas con pocos cambios. En el litoral habrá viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el litoral sur de Alicante, y en el resto de este y nordeste flojo a moderado.



- REGIÓN DE MURCIA: Cielos nubosos o cubiertos, con probables chubascos ocasionales, que pueden ir acompañados de depósitos de barro. Brumas y calimas. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y los vientos de componente este, localmente fuertes con rachas muy fuertes ocasionales en el litoral.



- BALEARES: Intervalos nubosos. Polvo en suspensión. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios. El viento será del este y nordeste, con algún intervalo de fuerte en el sur del archipiélago.



- ANDALUCÍA: Predominio de cielos nubosos, con probabilidad de chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de depósitos de barro, sin descartar alguna tormenta aislada en el área del Estrecho. La Cota de nieve en torno a 1.500 metros a primeras horas en el nordeste y subiendo durante el día. Brumas y calimas. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios. Los vientos de componente este. Levante fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho, el litoral de Poniente y Campo de Níjar.



- CANARIAS: Intervalos nubosos en general. En las islas más montañosas, predominio de los cielos nubosos con lloviznas ocasionales en el norte a primeras y últimas horas, y nubosidad de evolución con alguna lluvia débil en el sur e interior durante la tarde. Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso y los vientos soplarán del componente norte flojo a moderado, con predominio de brisas en costas.