Los deberes agobiaron al 64 % padres confinados en España, Portugal y Francia

Una investigación desarrollada en España, Francia y Portugal para conocer las pautas y hábitos del alumnado durante el confinamiento forzado por el coronavirus desde marzo del año pasado ha demostrado que más del 60 % de los padres se agobió con las tareas y que la mayoría percibe uso abusivo de tecnología.



Investigadores de la Universidad de Granada, de la de Lille (Francia), la Universidade Nova de Lisboa (Portugal) y el Instituto de Salud Carlos III han analizado las rutinas y convivencia del alumnado de entre 3 y 16 años y sus familias durante el primer confinamiento provocado por la covid-19, el que arrancó en los tres países hace casi un año.



Mediante una encuesta online en la que han participado casi 3.900 hogares de los tres países, el proyecto Covideducasa aún activo busca conocer el impacto del encierro y de la educación no presencial en hogares españoles, portugueses y franceses, la mayoría de clase media.



La investigadora del Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada María Dolores Martín-Lagos ha explicado a Efe que el estudio ha analizado la atención de las familias a los menores, la carga de deberes, el acceso a la tecnología y las pautas de los hogares, con coincidencias y diferencias entre los países.



Entre las conclusiones del estudio, aún activo, Martín-Lagos ha destacado que la madre desempeña un papel más importante en las tareas incluso en los hogares en los que ambos progenitores trabajaban o teletrabajaban durante el confinamiento.



Además de esta perspectiva de género, la mayoría de los progenitores ha defendido la correcta planificación de las actividades por parte del colegio, pese a lo que más del 64 % de los encuestados han reconocido haber pasado "momentos de agobio" en la ayuda de tareas.



En ese agobio han destacado la escasez de tiempo para ayudar a los hijos del 46,7 % de los padres y la falta de paciencia de otro 20 %, aunque también algunas familias han apuntado no contar con los conocimientos necesarios para hacerlo.



"Pese a las críticas del momento del confinamiento, las familias entendieron que aunque había agobio, se marchaba bien y todos tenían que adaptarse junto a un hecho sobrevenido, a la pandemia, por lo que no ha habido excesiva crítica", ha detallado Martín-Lagos.



Durante el último trimestre escolar, sin clases en los tres países, casi tres de cada diez padres vio a sus hijos tranquilos y organizados, un porcentaje algo mayor en Portugal (31 %) y en Francia (28 %) que en España (21 %).



"También ha destacado de manera generalizada la preocupación por un exceso en el uso de la tecnología, considerado uno de los principales problemas por los padres, especialmente en hogares que no tenían unas normas muy estrictas sobre horarios en ese campo", ha añadido la investigadora granadina.



Con ese uso de pantallas, el 44 % de los padres cree que los hijos usan demasiado el móvil y el 76 % de los encuestados de los tres países señala demasiadas horas de videojuegos que, además, aumentaron durante el confinamiento.



El estudio ha corroborado un descenso en las actividades extraescolares tras el confinamiento, especialmente en las deportivas, que han caído casi la mitad, y un empeoramiento de los hábitos de alimentación que ha provocado que cuatro de cada diez menores haya aumentado de peso.



Por último, la rutina empeoró con el confinamiento en la mitad de los hogares (51 %) y afectó al bienestar emocional del alumnado, con un 20 % de padres españoles y 15 % franceses que han visto a sus hijos más tristes frente a Portugal, que notó esa evolución emocional negativa en casi un 33 % de los casos.