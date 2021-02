Negacionistas protestan en Santiago contra la modificación de la Ley de Salud de Galicia

Negacionistas procedentes de distintos puntos de España se han movilizado esta tarde en Santiago de Compostela contra la modificación de la Ley de Salud gallega que el próximo martes se debatirá y aprobará con la mayoría del Partido Popular en el Parlamento autonómico y que han calificado como 'Ley Auschwitz'.



Los manifestantes, en torno a medio millar, convocados por la asociación Policías por la Libertad, han recorrido el tramo que separa la estación de ferocarril de la capital gallega de la Plaza del Obradoiro, donde los portavoces de algunos de los colectivos que se han sumado a la marcha leyeron sus manifiestos.



En su trayecto desde la estación de tren y cuando ya se adentraba en el casco histórico compostelano la marcha se topó con un grupo antifascista formado por medio centenar de personas que atacaron la convocatoria al grito de "Fuera fascistas de nuestras calles" y "Galicia será la tumba del fascismo".



Aunque se vivió algún momento de tensión, los agentes antidisturbios lograron contener a los antifascistas y evitar que interrumpieran la marcha de la manifestación, que llegó hasta el Obradoiro sin mayor problema atravesando calles de la zona monumental de Santiago de Compostela.



El presidente de la Asociación de Policías por la Libertad, Juan Manuel Mateo, afirmó en declaraciones a Efe que la modificación de la Ley de Salud de Galicia que el martes aprobará el Parlamento autonómico impulsada por el Partido Popular para gestionar la pandemia es una norma que restringe derechos, ya que a su entender "va a modificar nuestras libertades y nuestros derechos" y "va a cambiarnos la vida".



Mateo censuró que con la modificación legislativa se podrán regular los confinamientos, obligar a vacunarse contra el coronavirus o confinar, si fuese necesario, a las personas contagiadas. "¡Cómo es posible que un Parlamento regional pueda legislar para limitar nuestra libertad de movimientos. No es posible, no tiene capacidad, eso sólo se puede hacer en un estado de excepción o de sitio", dijo Mateo.



El presidente de la asociación convocante censuró también que no se le haya informado previamente a la gente del contenido de las modificaciones que se pretenden llevar a cabo en la Ley de Salud gallega, y recordó lo que recoge un manifiesto difundido por este colectivo en el que se criticaba que "bajo un absoluto apagón mediático se va a aprobar en Galicia una modificación de la Ley de Salud Pública".



En sus mensajes difundidos a través de plataformas de mensajería los diferentes colectivos que se unieron a la convocatoria señalan que la modificación del texto legislativo "viola los derechos humanos y constitucionales". "Un intento de golpe de estado para instaurar en Galicia un régimen de terror", como denunció alguno de los manifestantes esta tarde en la Plaza del Obradoiro.



Desde la tribuna instalada frente a la fachada principal de la catedral de Santiago otros manifestantes negaban la existencia de una crisis sanitaria. "Aquí no hay crisis sanitaria, la crisis sanitaria existe en el telediario y en la mente de las personas que ven la televisión", se escuchó en palabras de algún portavoz.