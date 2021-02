Cinco detenidos en una reyerta en el campamento de migrantes en Tenerife

Cinco migrantes fueron detenidos en la noche de este domingo en el campamento de Las Raíces, en La Laguna (Tenerife), tras una reyerta, según avanza 'El Día' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

Para tratar de disolver la trifulca, en el campamento entraron patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local.

Esta pelea es la segunda que se ha registrado en el campamento desde su apertura pues la semana pasada ya hubo otros detenidos y un vigilante herido tras otra reyerta en el comedor en el servicio de la cena.

Desde la ONG que gestiona el centro, Accem, precisan que la situación en general "es complicada" ante la tensión acumulada porque no se cumplen las expectativas migratorias de los migrantes pero aseguran que "son situaciones puntuales" y la mayoría de las cerca de 600 personas que se encuentran en Las Raíces está tranquila.

El equipo de Accem insiste en que se trabaja "en el apoyo y la mediación" para gestionar la parte emocional y cubrir las necesidades básicas de los migrantes, "ya que no solo son de comida y cobijo", pues tienen malestar e incertidumbre ante su futuro.

A primera hora de la tarde, casi medio centenar de migrantes se ha manifestado en las puertas del campamento con pancartas que rezaban "No al racismo", "Buscar ganarse la vida se ha convertido en un crimen No Marruecos" o "los inmigrantes no son criminales".