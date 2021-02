Reclama 200.000 euros a Salud por acortarle la vagina en una operación

Una paciente que sufre acortamiento de la vagina como consecuencia de una intervención quirúrgica, lo que, asegura, le impide mantener relaciones sexuales plenas, ha reclamado una indemnización de 200.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) por las secuelas que padece.



El asunto ha sido sometido al dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que se ha pronunciado en contra de estimar la demanda, presentada por la vía de la responsabilidad patrimonial.



En su reclamación, la paciente indicó que tras la operación de extirpación del útero pudo comprobar que la vagina había sufrido un acortamiento, con la consecuencia apuntada, por lo que aseguró que los servicios sanitarios no habían funcionado adecuadamente.



Añadió que la situación que sufre le ha producido unos daños emocionales graves, que deben ser reparados por el SMS mediante la indemnización que solicitaba.



Ahora, el citado órgano consultivo ha propuesto desestimar la reclamación porque, indica en el dictamen al que ha tenido acceso Efe, la demandante no ha demostrado la relación de causalidad entre el daño por el que actúa y el funcionamiento de los servicios públicos.



Y añade que no ha presentado ninguna prueba pericial que demuestra la existencia de la mala práctica que alega para reclamar la indemnización.



Comenta igualmente el Consejo Jurídico que tampoco ha acreditado los graves trastornos emocionales que dice padecer, “por mucho que pueda haber experimentado en algún momento un estado de ánimo ansioso y depresivo”.



Señala, por otro lado, que se puede intentar resolver el problema con el uso de dilatadores y si los mismos no son efectivos se puede acudir a una intervención plástica para aumentar la longitud vaginal.