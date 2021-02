Swipcar ofrece la mejor opción para volver a conducir

Cada vez más es más habitual, y sobre todo ahora por la situación de pandemia que estamos viviendo, abandonar el transporte público para empezar a usar transporte privado.

Es evidente que la forma de vivir la vida ha cambiado, no queremos depender del horario del autobús ni menos, perder tiempo en esa ruta innecesaria que hace, por no hablar de los trasbordos. Buscamos simplicidad, comodidad y para muchos se ha vuelto necesario no compartir un mismo espacio durante tanto tiempo.

Por esto, y por muchas otras razones, la empresa Swipcar está reduciendo todavía más sus cuotas de renting, de esta manera tener un coche totalmente nuevo es mucho más accesible para todo el mundo.

Hasta ahora las empresas y los autónomos eran los principales clientes del sector, por sus múltiples beneficios como desgravación del IVA o que no computa endeudamiento en CIRBE, pero hoy en día los particulares e incluso, los conductores noveles, también están descubriendo todas sus ventajas, ya que puedes tener un vehículo nuevo desde 188 euros al mes, con todo incluido.

Hay que tener en cuenta que en Swipcar con tu cuota fija de renting tienes un coche matriculado para ti, asegurado a todo riesgo y con todos los gastos de mantenimiento incluidos:

Seguro a todo riesgo y para todos: No tendrás que preocuparte por nada, solo conducir y disfrutar. Además, este seguro cubre a todos los conductores, no tendrás que preocuparte por segundos conductores, personas nóveles o conductores ocasionales. La gestión integral de tu vehículo nuevo: Los proveedores recogen el vehículo de la fábrica, lo matriculan y te lo entregan en el concesionario acordado más cercano a tu domicilio. Mantenimiento completo: Si le ocurre algo al vehículo se realizan las reparaciones en un taller oficial de la marca, o en un taller homologado, e incluye las piezas de recambio y la mano de obra. Revisiones: También tienes incluidas todas las revisiones, tan necesarias para asegurar el buen funcionamiento del vehículo. Sin entrada y todo incluido: No hay que desembolsar ningún pago inicial ni final, como sí sucede con la mayoría de vehículos de compra. Pagas una cuota fija durante el tiempo que tú determines. Asistencia en carretera, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Totalmente nuevo: Los coches de Swipcar son los modelos más nuevos de las marcas, podrás disfrutar de un coche totalmente nuevo con las mejores tecnologías del mercado. Los impuestos de matriculación y de circulación: También están incluidos en la cuota de renting, no tienes que preocuparte. La Inspección Técnica de Vehículos o ITV: También se incluye aunque como estrenaras el vehículo solo tienes que preocuparte en el caso de que hagas un contrato de renting de más de 48 meses.

Todas estas ventajas facilitan mucho una conducción segura y cómoda. No tienes que preocuparte por gastos adicionales del vehículo derivados de accidentes o incluso aumentar tus gastos mensuales por añadir un conductor extra.

Nunca antes había sido tan fácil y económico adquirir un coche nuevo, solo tienes que escoger el vehículo que más te guste, el tiempo que lo quieres usar y el kilometraje que se estima realizar durante el año.

Ahora ya sabes los motivos por los que se han disparado las ventas de coches particulares de renting, ¿Conocías todas las ventajas? Anímate a descubrir cuál podría ser tu próximo coche.