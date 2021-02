Alega que necesita sexo con su pareja para saltarse el cierre perimetral

Un hombre de unos 40 años, vecino de Murcia, ha alegado que buscaba satisfacer la necesidad básica de practicar sexo con su pareja al ser interceptado tratando de saltarse el cierre perimetral en la ciudad de Alicante durante el pasado fin de semana.



Este hombre fue multado el pasado domingo, día 5, sobre las 10 horas en el acceso sur a la ciudad de Alicante, a la altura de la avenida de Elche, cuando la policía local detuvo un autobús procedente de Murcia para comprobar si los pasajeros cumplían con las excepciones para llegar a Alicante, donde hay un confinamiento perimetral entre el viernes y lunes por la mañana para frenar los contagios de la covid-19.



Según han relatado a Efe fuentes policiales, los agentes informaron a este hombre de que no cumplía las excepciones para entrar a la ciudad y el pasajero respondió que había leído en la prensa, incluso mostró un recorte de periódico, que "las necesidades básicas del ser humano son una excepción".



Y prosiguió que iba a encontrarse con su pareja, a la que hacía más de un mes que no veía, con la intención de mantener relaciones sexuales ya que, según trató de convencer a los agentes, el sexo es una "necesidad básica, como el comer".



Los policías le aclararon que esa situación no se halla dentro de las excepciones recogidas en la normativa y que no le podían dejar entrar a Alicante, por lo que se le sancionó y bajó del autobús, lo que obligó a que vinieran desde Murcia (a unos 80 kilómetros) para recogerlo, sin llegar a ver a su pareja.