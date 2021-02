Condenado a 15 años por dejar embarazada a su hija menor tras un año de violaciones

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a quince años de prisión y cinco de libertad vigilada a un hombre que durante año y medio, “de forma persistente y reiterada”, agredió sexualmente a su hija, menor de edad, a la que dejó embarazada.



La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, incluye también una orden de alejamiento en cumplimiento de la cual no podrá acercarse a menos de 100 metros de ella por tiempo de quince años y el pago de una indemnización a la misma de 60.000 euros por los daños sufridos.



El relato de hechos probados indica que los mismos se produjeron entre agosto de 2016 y enero de 2018 y que el acusado actuó guiado por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y aprovechando que la esposa no estaba en casa por hallarse en el trabajo.



Señala también el tribunal que una de las violaciones se produjo el día en que la chica le comunicó que estaba embarazada y él le dijo que el sexo era una forma de conseguir que le bajara la regla.



Igualmente le dijo que no debía decir nada de lo que pasaba entre ellos, ya que en caso contrario él podría acabar en la cárcel y la madre se quedaría sola.



La sentencia indica así mismo que aquella, al declarar como testigo en el juicio, comentó que cuando le dijo al acusado que la hija estaba encinta no mostró reacción alguna ni se interesó siquiera por saber quién podría ser el padre.



En aquel entonces, la madre pensaba que podría ser un amigo de la chica, aunque, finalmente, ésta le comunicó lo ocurrido y se la sometió a una interrupción voluntaria del embarazo.