Ingresa en prisión un conductor sin carné que transportaba 36 kilos de marihuana

Los Mossos han detenido en Mollet de Vallès (Barcelona) a un conductor que no tenía vigente el permiso de conducir y que circulaba temerariamente por la autopista AP-7 en un vehículo donde llevaba 36 kilos de marihuana, y que intentó huir cuando los agentes le instaron a detenerse, por lo que ha ingresado en prisión.



Según han informado este martes los Mossos d'Esquadra, el detenido es un hombre de 39 años, de nacionalidad española y vecino de Sevilla, que ha sido acusado de un delito contra la seguridad del tráfico, por conducir de manera temeraria y sin permiso, y de un delito contra la salud pública.



Los hechos sucedieron en la tarde del pasado domingo cuando, alrededor de las 17.40 horas, agentes de tráfico observaron que un vehículo circulaba por la AP-7, a la altura del kilómetro 141, en sentido Girona, por el tercer carril de la autopista, mientras en los dos carriles de la derecha no circulaba ningún coche, y además el conductor iba hablando por el móvil.



Cuando los agentes le conminaron a detenerse, justo a la salida de la autopista, el conductor aceleró su vehículo tras hacer una maniobra para pararse, y avanzó a gran velocidad por la derecha a la patrulla de tráfico en dirección a la población de Mollet del Vallés.



El conductor circuló en dirección contraria por diferentes calles de esta población hasta que, a la altura de la calle Gallegos, fue embestido por otro vehículo y huyó corriendo. Los agentes le detuvieron a unos 300 metros de donde se produjo el accidente.



El hombre llevaba en el interior del vehículo 36 kilos de marihuana y no disponía de permiso de conducir, por pérdida de vigencia de puntos.



El detenido pasó este lunes a disposición judicial en el Juzgado de Mollet del Vallés, que decretó su ingreso en prisión.