5 razones para buscar tratamiento temprano contra la adicción

Los tiempos difíciles suelen venir asociados a un aumento drástico de las adicciones. Es un hecho que se ha repetido en cada época complicada en cualquier zona geográfica. Durante el confinamiento a causa de la pandemia de la COVID-19 el consumo de alcohol se ha disparado en todas las zonas afectadas. Los datos nos dicen que en España el consumo de cerveza aumentó un 78%, y que se estima que un 20 % de bebedores ocasionales ha pasado a ser bebedor habitual en este tiempo de confinamiento. Son datos preocupantes que han hecho saltar las alarmas de los responsables de sanidad, que emitieron recomendaciones de urgencia para evitar las recaídas de personas adictas. Los expertos en este tema de tratamiento de adicciones en Málaga, han mostrado su preocupación por la importancia, ahora más que nunca, de prevenir y tratar cuanto antes las adicciones.

Reconocer la adicción; el primer paso

Cuando se acepta que se tiene una adicción, ya se ha dado el primer paso importantísimo de un largo viaje hacia la sobriedad. ¡Pero queda un largo camino por recorrer! La idea de ir a un tratamiento o rehabilitación puede ser abrumadora. O el miedo a lo desconocido puede ser el obstáculo que impide obtener el tratamiento que se necesita. También se suele pensar que se puede superar la adicción por cuenta propia.

Por esto es muy importante centrarse en razones concretas por las que se debe atajar este tipo de situaciones cuanto antes, para garantizar las mejores posibilidades de superar el problema.

No puede detenerse la adicción una vez que empeora

Muchas personas piensan que pueden romper con la adicción más adelante con su fuerza de voluntad. Pero no es el caso. Cuanto más tiempo se consumen drogas o alcohol, mayor es la adicción. Los cambios químicos en el cerebro pueden provocar antojos intensos.

Por lo tanto, si la situación empeora, no puede simplemente decirse: "He terminado con el consumo de drogas". Incluso si se tiene una fuerte voluntad de vivir una vida sobria, el cerebro luchará contra el adicto, ya que ahora depende de las drogas. No es posible soportar sin ayuda el dolor y los síntomas de abstinencia. Por lo tanto, es mejor optar por la desintoxicación del alcohol con firmeza cuanto antes.

Es importante estar a tiempo para hacer algo por la adicción

La adicción afecta al modo en que piensa el adicto, es más fácil tomar decisiones cuando aún esto no le impide hacer algo para superarla. Al igual que otras enfermedades, también existen formas de ayudar a tratar la adicción. Ir a rehabilitación ambulatoria o desintoxicación médica cerca es una de las mejores formas de controlar la gravedad de la adicción.

Los centros de tratamiento profesional se especializan en la desintoxicación del alcohol y otras adicciones. Tienen un equipo de profesionales que construyen el tratamiento en función de la gravedad de la adicción en un individuo.

A tiempo de construir un sistema de apoyo

Cuando se buscan centros de rehabilitación cerca del entorno, el afectado encontrará que muchos están pasando por la misma situación. Ir a rehabilitación le permite alejarse de la tentación, los factores desencadenantes o el círculo social que usa drogas o alcohol.

Estar rodeado de personas que quieren hacer un cambio positivo en sus vidas es crucial. En otras palabras, estas personas se convierten en un sistema de apoyo. Ellos se acompañarán en este viaje y entenderán cómo se sienten los demás.

Los terapeutas experimentados mostrarán formas de vivir una vida libre de drogas después de completar el tratamiento. Esta es otra razón crucial para buscar tratamiento de adicción temprano.

Aún con posibilidad de reparar las relaciones

El alcoholismo o la adicción a las drogas afectan todos los aspectos de la vida, incluida la forma en que se responde a los seres queridos. La adicción cambia la personalidad. Como resultado, puede alejar a los seres queridos del adicto o incluso hacerle perder a sus amigos cercanos.

Buscar un tratamiento para la adicción antes podrá enseñar al adicto cómo volver a ser él mismo. Aprender a reconstruir la confianza y a ser honesto. Algunas instalaciones de rehabilitación también brindan asesoramiento familiar para que puedan tratar mejor a los adictos. Todas estas cosas ayudan a reparar las relaciones.

El tratamiento de adicciones funciona

Mucha gente no se preocupa en ir a rehabilitación hasta que sucede algo peligroso y sus vidas se hacen añicos. Además, muchos adictos temen volver a experimentar los síntomas de abstinencia. Bueno, la recuperación de drogas es algo en lo que siempre se tendrá que trabajar. Por lo tanto, incluso si se ha tenido una recaída después de completar el tratamiento, no significa que el tratamiento haya fallado. Solo significa que esta persona se ha desviado del camino, pero el trayecto debe seguir.

Con la ayuda de un personal capacitado, puede superarse esta barrera de la adicción. Le enseñarán nuevas habilidades que le ayudarán a vivir una vida sin drogas y a afrontar los síntomas de abstinencia.

Cualquiera que luche contra la adicción a las drogas o el alcoholismo, debe tener claro que comunicarse con un profesional cuanto antes es un paso vital para resolver esa peligrosa situación.