El negocio de las agencias visto por Pablo Pereiro Lage

Pablo Pereiro (Best Option Media): “Las agencias tendrán que ofrecer a los anunciantes propuestas integrales, ágiles y eficientes con protagonismo de los datos, además de brindar una visión global y estratégica de negocio.”

Para Pablo Pereiro Lage, CEO de la agencia de medios Best Option Media (BOM) “Las agencias que aporten a los anunciantes una visión global y estratégica más allá de los servicios convencionales, , donde cada vez tiene más protagonismo el data y la IA, tendrán un futuro más cierto en el sector” comenta el directivo

Según Pablo Pereiro ¿Qué sectores van a ejercer como motor del negocio publicitario en el corto y medio plazo? ¿Qué medios o canales publicitarios se verán afectados o beneficiados?

Como hemos visto en los últimos resultados de inversión publicitaria, el sector ecommerce, el cual ya representa un importante volumen será el que más crezca, aunque a corto y medio plazo el sector de gran consumo y el de automoción mantendrán su hegemonía. En cuanto a los formatos, el audiovisual mantendrá su posición sobresaliente en cuanto a inversión, no obstante, programática e IA serán a corto plazo las grandes herramientas en el futuro próximo.

¿A qué se debe que las inversiones en publicidad, comunicación comercial, eventos, RRPP. no crezcan al mismo ritmo que los presupuestos de marketing?

Los anunciantes, al querer llegar de una manera más directa a su target, diversifican su inversión cobrando un poco más de protagonismo el marketing. Las marcas, ya no solo plantean sus estrategias en campañas de publicidad convencional, sino, que integran otras formas de llegar a sus clientes como el marketing, eventos, acciones de RRPP, etc. lo que diversifica de la misma manera la inversión.

Desde el punto de vista de Pablo Pereiro Lage ¿Cuáles son las necesidades clave de los anunciantes que las agencias deben cubrir para seguir siendo los partners a la hora de construir notoriedad y confianza con las audiencias y a la vez generar negocio?

Las agencias tendrán que ofrecer a los anunciantes propuestas integrales, ágiles y eficientes con protagonismo de los datos, además de brindar una visión global y estratégica de negocio. Igualmente deberán demostrar la capacidad y el compromiso con la cuenta de resultados de las campañas.

Según Pablo Pereiro Lage, ¿Se están reconvirtiendo las agencias para seguir siendo útil a los clientes en su conexión con el consumidor?

Rotundamente si, los cambios y la diversificación de targets, hacen que las agencias nos esforcemos en conseguir que la publicidad se perciba de una forma muy diferente, no obstante, debemos seguir formándonos y adaptándonos continuamente, las agencias que no lo hagan, estarán abocadas al cierre.

¿Qué supone la llegada de las consultoras tradicionales al mundo publicitario para las agencias y para el resto de players de la industria?

Las consultoras han visto la posibilidad de introducirse en el sector gracias a su experiencia en la consultoría estratégica, que es una de las demandas actuales de las marcas y que hasta ahora pocas agencias les estábamos ofreciendo, pero no podemos olvidar que somos las agencias las que tenemos el know how del sector. Donde sí notaremos más su introducción será con los grandes anunciantes, no olvidemos que estas consultoras ya trabajan para las grandes marcas en otros sectores y lo que intentan es aprovechar esta relación para la generación de nuevos negocios.

¿Cree que las consultoras podrán satisfacer las necesidades de los anunciantes en materia de marketing y comunicación al servicio del negocio?

En mi opinión, en cuanto a nivel estrategia empresarial estoy convencido de que sí, pero en temas comunicación, marketing y publicidad, no, es por ello que están comprando agencias que ya tienen este tipo de experiencia en este sector.

¿Es más difícil encontrar puntos de conexión entre marcas y consumidores ahora o hace 10 años? ¿Cómo definiría el escenario actual para las marcas?

Sin duda, hoy tenemos muchas más posibilidades gracias a las nuevas herramientas con las que contamos y sobre todo al Big Data somos capaces de definir infinitamente mejor las pautas de comportamiento de las audiencias y ofrecerles los productos que necesitan en el tiempo y la forma en que lo necesitan.

El escenario lo definiría como un gran océano con la ventaja de tener una gran diversidad de peces.

¿En qué están centradas las marcas actualmente?

Las marcas están centradas en aportar experiencias a los consumidores, experiencias que estén acordes con lo que se predica, esto crea confianza en el consumidor e incrementa las posibilidades de compra.

¿Cuáles son las claves para Pablo Pereiro para que una marca sea relevante hoy y que lo sea en el futuro?

Sin lugar a dudas, la personalización de la marca es la clave, es decir, ser significativamente diferente al resto y en mantener la identidad en el tiempo, pero sin olvidarnos que lo más importante es mantener una comunicación constante con los consumidores y saber adaptarse a sus intereses.

¿Se puede hacer buena publicidad y comunicación sin big o smart data?

En mi opinión, estoy convencido de que mucha mejor publicidad podremos hacer cuanto más conozcamos a nuestro target,. Para mí, el data, es una herramienta fundamental en la estrategia a seguir, pero el proceso creativo no está, ni debe estar reñido ni por supuesto coartado por el data.

¿Cree que la IA ayudará al sector a evolucionar a la hora de extraer insights y a la hora de crear mejores ideas creativas para que las marcas generen negocio?

Por supuesto, gracias a la Inteligencia Artificial somos capaces de comprender el comportamiento de los consumidores, interpretar sus necesidades y tomar decisiones en tiempo real, lo cual nos permite optimizar de una manera exponencial nuestras campañas. Podemos utilizar el machine learning para aprender del conjunto de datos históricos y generar modelos de propensión, por ejemplo, en la compra programática, estos modelos, nos ayudan a orientar de una manera más eficaz los anuncios a los usuarios más relevantes lo que contribuye a un mayor retorno tanto económicos como de reconocimiento de marca.

Para Pablo Pereiro ¿La publicidad es algo interesante para el consumidor actual? ¿Pasa el futuro de la publicidad por no parecer publicidad?

El futuro pasa por no ser intrusivo, por lo que, si la publicidad no es relevante o sorprendente para el consumidor, este no mostrará ningún interés al respecto, este es el gran reto de los anunciantes, crear publicidad que sorprenda a los usuarios.