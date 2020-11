¿Cómo aprobar un examen de física y química?

Enfrentarse a un examen de física y química es uno de los mayores retos para los estudiantes, sin embargo, teniendo en cuenta una serie de pautas, no será tan difícil como parece en un primer momento.

Cualquier asignatura de ciencias siempre ha dado más de un quebradero de cabeza para los estudiantes, siendo además una de las materias más “problemáticas” física y química. Los problemas, los conceptos y hasta la tabla periódica, ha sido la pesadilla de más de uno durante la etapa de secundaria.

En este artículo se puede profundizar más sobre cómo está estructurado el sistema educativo español y todas sus asignaturas, no obstante, aquí se hablará sobre la física y la química, ya que los estudios determinan que es una de las materias más incomprendidas por los alumnos.

Claves para superar pruebas sobre esta materia

Es evidente que el esfuerzo, la constancia y el trabajo diario son los principales pilares para poder aprobar cualquier tipo de examen. Sin embargo, hay asignaturas que requieren tener en cuenta otro tipo de trucos y pautas para que no se “atraganten” y se superen con éxito sin ningún tipo de problema, es el caso de física y química. ¿Cómo ganar la partida a un examen de estas características?

Primer paso: asimilación de conceptos

Para dominar la física y la química, lo primero que hay que hacer es leer bien todos los conceptos, una y otra vez, hasta que se logre entenderlos a la perfección. Es algo básico para comenzar a adentrarse en este mundo científico. Por supuesto habrá que ir repasando día a día, para que no se olvide ninguna idea y se asimilen todos los conceptos necesarios. Un buen truco es hacer uso de esquemas, resúmenes o dibujos, así será más fácil retener esta información.

Segundo paso: la práctica

La teoría está muy bien, pero si esos conceptos no se ponen en práctica, no sirve de nada, puesto que no hay que olvidar que la física y la química son asignaturas donde habrá que enfrentarse a problemas de todo tipo. De esta manera, es conveniente realizar ejercicios que pongan a prueba la mente y dónde se plasme todo lo aprendido. Importante no memorizar, ya que muchos de los problemas que se presentan requieren de lógica. Asimismo, es conveniente estudiar de vez en cuando con compañeros, para compartir opiniones y experiencias y ver en qué se está fallando y en qué no.

Tercer paso: estudio para el examen

Cuando se tenga clara la fecha del examen, es fundamental conocer todos los puntos del temario que entran para que así, se pueda trabajar sobre esos conceptos y no tener “lagunas” durante la prueba. Al igual que no hay que estudiar de menos, tampoco hay que hacerlo de más, ya que ampliar conceptos sin haberlos explicado y repasado puede conllevar a confusiones. De igual modo, antes del día del examen, se debe tener todo el material que se necesita preparado, siendo fundamental en este caso la calculadora. Y por supuesto, hay que descansar, no es conveniente repasar hasta el último momento, ya que puede conllevar a saturación y hacer que se falle.

Cuarto paso: durante el examen

Lo principal es no ponerse nervioso, respirar hondo y tener claro el tiempo qué se tiene. Luego, es importante leer bien todos los ejercicios que se proponen y empezar a ejecutarlos uno a uno, de manera tranquila. Es importante mostrar en todo momento, el proceso que se ha llevado a cabo para realizar los problemas y operaciones, ya que todo esto puntúa. Finalmente, hay que darle el último repaso a la prueba, para asegurarse de que se ha hecho correctamente y se ha respondido a todas las preguntas.

Ayuda extra para estudiantes

Siguiendo estos pasos detalladamente y atendiendo al profesor en sus explicaciones, no se debe tener problemas para superar un examen de física y química. No obstante, para aquellos que necesitan asentar más conocimientos, Wikiejemplos es una página muy útil. Se trata de una web de ejemplos donde proporcionan conceptos y definiciones de todas las materias, entre las que se incluye física y química.

Es una página perfecta para profundizar en la temática de la asignatura, realizar problemas y asimilar mejor los conceptos, ya que ofrecen ejemplos incluso reales, para un mejor entendimiento.