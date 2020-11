¿Cuánto tiempo se puede usar cada tipo de mascarilla?

Las mascarillas se han vuelto obligatorias en cualquier espacio público, ya sea cerrado o al aire libre. Incluso en los vehículos privados hay que llevarlas si se viaja con personas que no pertenezcan al mismo núcleo familiar, es decir, con las que no se convivan. En este sentido, es esencial conocer no solo los tipos de mascarillas que hay y el nivel de protección que ofrecen, sino también cuántas horas se pueden llevar puestas

La crisis del coronavirus ha traído un nuevo complemento en el vestir para garantizar la seguridad. Se trata de la mascarilla, una herramienta clave para evitar la propagación del virus. Su uso es obligatorio en la calle y espacios púbicos, ya sean cerrados o al aire libre. En el coche, si se viaja con personas que no convivan, también es necesaria. Las multas por no cumplir con la normativa actual que regula la mascarilla pueden ascender a los 600 euros.

Entre otros factores, como el nivel de protección, es de especial relevancia conocer cuánto tiempo se puede utilizar cada tipo de mascarilla.

Tipos de mascarilla y horas de uso

En este artículo se van a ofrecer información sobre las principales mascarillas que se están usando para luchar contra la propagación del coronavirus y el tiempo de uso recomendado para cada una de ellas.

Mascarillas higiénicas

En primer lugar, las mascarillas higiénicas, tanto las mascarillas desechables básicas como las mascarillas desechables de colores, que son la mayoría que se comercializan en los supermercados, farmacias y tiendas online como mascarillasantivirus.es, la ecommerce de referencia para la venta de este producto, tienen recomendado un uso de 8 horas continuado.

En caso de usarla durante menos espacio de tiempo, y siempre que la mascarilla no esté mojada sucia o en malas condiciones, los expertos sanitarios recomiendan guardarla en una bolsa o recipiente de plástico hermético para poder volverla a usar hasta que alcance el número máximo de horas permitido.

Mascarillas quirúrgicas

En el caso de mascarillas quirúrgicas, el tiempo de uso recomendado oscila entre 8 y 12 horas. También, tal y como ocurría en el caso anterior, se pueden reutilizar si se han usado durante un tiempo inferior. Eso sí, siempre que no esté deteriorada ni sucia y que se guarden como en el caso anterior, con cuidado y en una bolsa o recipiente de plástico hermético y siguiendo las recomendaciones sobre el uso de mascarillas que establecen las autoridades sanitarias y la OMS.

Mascarillas con vida útil según fabricante

Hay otros tipos de mascarillas que cuentan con un tiempo de vida útil distinto según el fabricante de la misma determine.

Es el caso de las mascarillas de máxima protección, las FFP2 y FPP3, cuyo uso, según la propia guía del Gobierno, queda reservado solo para personal sanitario, tienen una vida útil que varía entre las 8 y las 20 horas, dependiendo de cada fabricante. En algunos casos cuentan con la letra R, que significa que son reutilizables, después de su correcta esterilización.

Mascarillas de tela

Las mascarillas de tela o antipolvo son las que ofrecen un menor grado de protección. La principal ventaja que ofrecen frente a las demás es que pueden reutilizarse durante mucho tiempo, hasta que el tejido se deteriore o deje de ajustar correctamente. Algunas llevan incorporado un filtro para aumentar el grado de protección. Se recomienda lavarlas a una temperatura de al menos 60 grados.

Mascarilla recomendada para el coche

Como ya se dijo con anterioridad, las mascarillas quirúrgicas o higiénicas son las más recomendadas para la población, dejando las de mayor protección para el personal sanitario. Además, para el uso específico del coche, según todos los expertos, es recomendable siempre llevar mascarilla higiénica o quirúrgica y no las de más protección. El motivo es que en lugares con poca ventilación las de mayor protección reducen mucho la transmisión de oxígeno, provocando mareos o desvanecimientos.

Sobre el tiempo de uso del coche, se siguen las mismas recomendaciones que en el resto de entornos. Aunque es fundamental alargar al máximo su vida útil, sobre todo por cuestiones económicas y medioambientales, pero, es importante no comprometer en ningún caso la seguridad.

Medidas de higiene para garantizar la seguridad

Solo se puede estirar el tiempo máximo de uso recomendado en cada tipo de mascarilla si se cumplen todas las normas de higiene, incluida su colocación y extracción. Para comenzar, es imprescindible eliminar el mal hábito de colocarla debajo de la barbilla para evitar que se contamine.

Colocar la mascarilla correctamente

Para colocarse la mascarilla, es fundamental guardar una buena higiene de manos antes de cogerla. Por lo tanto, se procederá en primer lugar al lavado de manos, con agua y jabón si es posible, y si no con gel hidroalcohólico.

A continuación, se debe colocar directamente, sin dejarla en ninguna superficie que pueda estar contaminada, identificando la parte superior y ajustando la pinza a la nariz. Después se sujetas por detrás de las orejas, se baja la parte inferior de la mascarilla a la barbilla y no se vuelve a tocar mientras se esté usando.

Cómo quitarse la mascarilla

Para retirar la mascarilla, al igual que en el caso anterior, se deben tener las manos completamente limpias, por lo que se procederá a un nuevo lavado antes de manipularla. Se debe intentar no tocar la parte frontal al retirarla y colocarla en el lugar apropiado si se va a reutilizar o en un contendor si ya finalizó su vida útil. Por último, de nuevo habrá que volver a lavarse bien las manos.