Detenidos por estafar y retener a anciana a la que sacaron de una residencia

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer a los que responsabiliza de estafar y retener ilegalmente durante ocho meses en un piso de Zaragoza a una anciana de 88 años a la que engañaron para sacarla de la residencia privada para mayores en la que se encontraba.



Según informa la Dirección General de la Policía, a lo largo del periodo en que la mujer estuvo retenida, durante el que perdió 30 kilogramos de peso, los detenidos no sólo extrajeron de los cajeros 6.400 euros de la cuenta de la anciana sino que le hicieron firmar un cheque de más de 82.000 euros para la compra de un piso supuestamente a su nombre.



Además, los sospechosos, D.G.A., hombre de 68 años, y J.A.G., mujer de 57, consiguieron que firmase un testamento de últimas voluntades según el cual la anciana, que no recordaba nada de estos trámites, les dejaba toda su herencia.



Las investigaciones se iniciaron a principios del pasado mes de septiembre a raíz de la denuncia interpuesta por la hija de la víctima, tras ser informada por la directora de la residencia que su madre, válida y que había ingresado en el centro por su propia voluntad, se había marchado por decisión propia el pasado mes de febrero.



Al parecer, la mujer fue engañada por los detenidos, una pareja que acudía a la residencia contratada por algunos familiares de los ancianos para llevar a cabo ejercicios de rehabilitación, para que dejase el centro y se fuese a vivir con ellos.



Fuentes judiciales consultadas por Efe han explicado que al parecer, la pareja ofertó a la octogenaria vivir en su vivienda por poco más de 300 euros, cuando la cantidad mensual que pagaba en la residencia ascendía a unos 1.400 euros.



Estas fuentes han explicado que la situación de las relaciones familiares entre la víctima y su madre dificultaron que la denuncia se interpusiese poco después de producirse la marcha de la mujer del centro residencial.



Según la Dirección General de la Policía, la mujer fue localizada el pasado 15 de septiembre en una vivienda ubicada en la calle Zaragoza la Vieja de la capital altoaragonesa, tumbada en la cama de una de las habitaciones y con un aspecto descuidado.



Al ver a los agentes, la mujer, que había perdido 30 kilos de peso, expresó de forma inmediata a los agentes su deseo de abandonar el piso y regresar con su hija ya que sus supuestos cuidadores "no le dejaban salir del inmueble".



En la vivienda se encontraban los sospechosos, quienes, tras identificarse como los cuidadores de la víctima, alegaron que la anciana no tenía ningún familiar que les quisiera atender.



Durante la investigación, los agentes descubrieron las extracciones de dinero hechas por los sospechosos con la cartilla de ahorros de la mujer, a la que le hicieron cambiar el PIN mediante engaño, así como el cheque para la supuesta compra de una vivienda y el falso testamento de últimas voluntades.



Los detenidos, españoles y sin títulos acreditativos para ejercer como fisioterapeutas, fueron puestos el viernes pasado a disposición del titular del juzgado de guardia de la capital aragonesa, que decretó su puesta en libertad provisional con cargos por presuntos delitos de estafa y detención ilegal.