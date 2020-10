Formas originales y creativas de hacer invitaciones de boda

Una de las cosas más importantes para los novios a la hora de celebrar su boda son las invitaciones de boda. Actualmente la innovación es muy importante para llamar la atención de los invitados. Por este motivo, en este artículo podrás encontrar diferentes formas de sorprenderlos y así conseguir que tu boda comience a llamar la atención de los invitados desde un primer momento.

Invitaciones por chat

Si buscas algo diferente y además quieres ahorrar dinero, siempre tienes la opción de mandar la invitación de boda a través de un chat. En este caso no te voy a recomendar enviar la invitación a través de WhatsApp porque ya está muy visto, sino por un chat de verdad.

Por ejemplo, puedes usar HispaChat.net y pedir a los invitados que se conecten al mismo a través de un nombre específico. Dicho esto, puedes ponerte en contacto con ellos y mandarles la invitación online. Es una opción realmente divertida e interesante que hará que tu invitación de boda sea totalmente diferente a las invitaciones tradicionales.

Tarjetas para colorear

Normalmente estamos acostumbrados a que las invitaciones de boda sean realmente bonitas y llamativas. Pero no siempre el mejor diseño hace que la persona que recibe la invitación se sorprenda. Por ese motivo te recomendamos dar un paso más. En este caso te invito a apostar por tarjetas para colorear. Es decir, la tarjeta irá sin colores y luego la persona que la reciba tendrá que darle color.

Puede parecer algo infantil y dirigido a niños, pero la verdad es que este tipo de invitaciones están llamando mucho la atención. Es verdad que no todo el mundo les dará color, pero muchas otras personas sí. La verdad, es una manera muy interesante de llamar la atención de los invitados ofreciéndoles cosas que seguro que hasta el momento nunca habían recibido.

Invitaciones de boda de parejas que van a tener un bebé

Esta idea la hemos obtenido de bodas10.Top, donde podemos encontrar una amplia variedad de invitaciones de boda. Este tipo de invitación es perfecta para las personas que quieren anunciar dos cosas a la vez.

Con esta invitación no solo se anuncia la boda y el día, sino que también en la misma se anuncia que la pareja está esperando un bebé. Es una invitación de doble noticia que está tomando cada vez más éxito entre los novios que se van a casar y esperan un hijo. El diseño puede ser muy variado, aunque es verdad que el diseño de pie de bebé suele ser por el que más parejas apuestan.

Tarjeta de invitación con forma de mapa

Es otra opción interesante para llamar la atención de los invitados. Si a ti y a tu pareja os gusta mucho viajar, esta opción puede ser una forma interesante de anunciar la boda. Es una invitación realmente bonita y que en ocasiones hasta se puede enmarcar.

Por supuesto, el mapa debe estar bien preparado, pero también hay que dejar claro donde y cuando es la boda para que los invitados puedan acudir a ella.

Caja sorpresa

Un regalo no amarga a nadie. Cada vez son más los novios que apuestan por regalar una caja sorpresa e incluir en su interior la invitación de la boda. En este caso, la invitación se suele inscribir en el cartón, de aquí que sea algo realmente novedoso y original.

Por supuesto, el pequeño regalo dependerá de vuestro presupuesto y de vuestros ideales. Una idea puede ser una pequeña bolsa de arroz para que los invitados os la puedan tirar una vez que os hayáis casado. Pero todo dependerá de lo que busquéis.

Invitaciones frikis

Si no queréis que la boda sea como el resto, sino que buscáis algo diferente, entonces este tipo de invitación es la que estáis buscando.

Las bodas frikis no solo hacen invitaciones frikis y originales, sino que también piden a sus invitados que acudan disfrazados a la boda. En vez de ir con traje o vestido, se pide un disfraz. En disfraces10.top podrás encontrar una amplia variedad de disfraces que se usan para celebrar una boda. Son bodas totalmente diferentes a las tradicionales, pero te puedo asegurar que son realmente divertidas e igual de válidas que las bodas con vestido de novia.

Invitaciones divertidas

Otra opción interesante para llamar la atención de las personas que van a recibir la invitación es apostar por las invitaciones divertidas. Hay que tener en cuenta que el diseño dependerá de la pareja de novios. En la actualidad hay muchos modelos en los cuales inspirarse y desde ese momento evolucionar la invitación hacia el estilo que queremos darla a la misma.

Lo importante es que la invitación sea alegre y divertida para que guste. En ocasiones las cosas más sencillas son las que más gusta. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar la invitación. Digo esto porque no hay que volverse loco a la hora de hacerla, en ocasiones lo primero que se nos viene a la cabeza es la mejor opción. Por supuesto, lo que tiene que quedar claro es quien se casa, el día y el lugar de la boda. Incluso si no quieres gastarte mucho dinero, hay invitaciones muy sencillas que apenas son como una impresión a color.

Invitaciones dentro de una botella

Un tipo de invitación que se está poniendo muy de moda son las invitaciones dentro de una botella. En este caso la botella tiene que ser elegante y no la típica botella que nos encontramos en el supermercado. Puede estar decorada o incluso envejecida para que el regalo llame todavía más la atención.

Una vez que tenemos la botella, es el momento de crear la invitación e introducirla en el interior de la botella. Es una opción realmente elegante de quedar bien con los invitados a través del método de la sorpresa. Personalmente me gusta mucho esta opción, de aquí que la haya querido incluir como una invitación original.

Invitación en un globo

Finalmente te voy a recomendar la invitación que se inscribe en un globo. Para poder leer el mensaje hay que inflar el globo. Es algo diferente y original, aunque no es una invitación apta para todo tipo de invitados.

A la hora de optar por un tipo de invitación u otra, puede ser una buena idea evaluar a los invitados y ver cómo podría encajar la invitación en los mismos. No solo hay que buscar algo original, sino que también hay que buscar algo que encaje bien con sus necesidades y gustos. No hay que cometer el error de ser tampoco demasiado originales. No queremos dar una imagen que no nos interesa