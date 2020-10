¿Cómo serán los cruceros en 2021? SoloCruceros responde a las principales dudas

La agencia de viajes más antigua de España en venta de cruceros online inicia su auge tras la crisis del Covid-19 y recupera un gran número de reservas para finales de este año y para 2021. Así, con datos positivos que auguran una buena temporada, SoloCruceros ha querido recordar cuáles serán los cambios que se aplicarán para evitar contagios y garantizar un viaje seguro.

Para que la temporada sea fructífera, es evidente que se tienen que aplicar muchas medidas de seguridad e higiene en todo el sector turístico, desde los bares y restaurantes hasta los grandes barcos de cruceros. Todas las navieras han llevado a cabo modificaciones como la reducción del aforo, el establecimiento de estrictos protocolos de limpieza dentro del barco, incluidos camarotes, el control de la temperatura de los pasajeros y la formación del personal en cuestiones de seguridad y protocolos de actuación.

En este contexto, SoloCruceros no solo no es una excepción, sino que ha querido especificar cómo serán los cruceros en 2021, partiendo de la base de que no volverán a ser como eran antes del Covid-19.

Control de pasajeros

SoloCruceros ha asegurado que todos los cruceros estarán estrictamente obligados a controlar el estado de salud de los pasajeros que suben a bordo. Según las compañías navieras, las medidas podrán ser más o menos laxas. Por ejemplo, por lo que respecta a la medición de la temperatura, habrá navieras que lo hagan solo la primera vez, cuando los pasajeros entran al barco, y habrá otras que lo hagan cada vez que los pasajeros vuelven de una de las excursiones. Eso puede variar, pero, con toda seguridad, se medirá la temperatura en un momento u otro.

Por otro lado, puede que algunas empresas exijan que los pasajeros demuestren que están libres de COVID mediante, por ejemplo, una prueba PCR. Según la guía COVID-19 elaborada por Healthy Gateways, habrá posibilidad de hacer test del COVID a bordo o en tierra y no se exigirán certificados médicos a personas mayores o con problemas de salud. Lo que se hará para intentar reducir la posibilidad de contagio en personas mayores es organizar las actividades o servicios según el grupo de edad y, del mismo modo, los miembros de la tripulación que trabajen en esos grupos no podrán estar en puestos que requieran mucha interacción.

Los barcos deberán poder aislar individualmente al 5% de la tripulación a bordo y al 5% de los pasajeros si necesitan ser puestos en cuarentena o aislados dentro de las 24 horas posteriores a la detección del primer posible caso de coronavirus, cuando no sea posible desembarcar.

Por lo que respecta al uso de mascarillas, los cruceros contarán con profesionales sanitarios que llevarán mascarilla y equipo de protección para atender a quienes presenten síntomas del coronavirus. Del mismo modo, la tripulación deberá usar mascarillas al interactuar con pasajeros, manipular alimentos o realizar tareas de limpieza.

La obligatoriedad del uso de mascarillas por parte de los pasajeros en las zonas comunes es algo que decidirá cada naviera, aunque es muy recomendable siempre que no se pueda cumplir con la distancia de seguridad.

Dada la situación, se recomienda que el inicio de las operaciones sea gradual, es decir, que empiecen siendo cruceros con itinerarios más cortos y menos escalas. Además, las navieras habrán de aclarar con los destinos qué hacer en caso de que se detecte un positivo. De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, los puertos deben tener la capacidad de proporcionar una respuesta de emergencia de salud pública adecuada mediante el establecimiento de un plan de contingencia de emergencia, garantizándose la interoperabilidad entre su plan con el plan de contingencia del crucero.

Limpieza y desinfección

Como confirman desde SoloCruceros, el protocolo de desinfección de todas las áreas del barco es muy estricto, pues habrá de estar en funcionamiento antes, durante y tras el crucero. Con el objetivo de que el barco esté 100% limpio y desinfectado, se evitarán los artículos que no puedan ser limpiados y se pondrán geles hidroalcohólicos a disposición de los pasajeros.

Por lo que respecta a la ventilación, la guía de Healthy Gateways recomienda que entre la mayor cantidad de aire exterior posible. De hecho, si no es posible detener completamente la recirculación de aire, el barco deberá realizar la filtración de aire utilizando filtros HEPA o irradiación germicida ultravioleta.

Distancia de seguridad

Mantener la distancia de seguridad es algo complicado pero muy importante para evitar riesgos en los cruceros. En las áreas como la recepción, los barcos deberán estar preparados para el distanciamiento, del mismo modo que los gimnasios, los casinos o las áreas infantiles. Para ello, es necesario que las navieras exijan dos metros de distancia en las colas y que establezcan diferentes turnos de comida, por ejemplo, si no se puede mantener la distancia en el comedor.

En cuanto a los gimnasios, SoloCruceros confirma que todo el que entre y salga será registrado, las máquinas se situarán a dos metros de distancia unas de otras y serán desinfectadas después de cada uso.

Cancelación y cambios

Muchas compañías navieras han flexibilizado su política de cancelación y cambios para que los clientes puedan reservar sus vacaciones con tranquilidad. SoloCruceros afirma que el depósito de reserva que exige la empresa es, ahora, de solo 50 € y ofrece cancelación o cambio gratuitos hasta 48 horas antes de la salida,

SoloCruceros asegura que se cumplirán todas estas medidas hasta el momento en el que haya una vacuna, cuando podrán empezar a relajarse. De momento, las navieras tendrán que cumplir con los protocolos para evitar contagios y ofrecer, así, cruceros seguros a sus clientes.