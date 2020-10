Boho chic, la tendencia de moda para esta temporada otoño-invierno 2020

La temporada otoño-invierno 2020 ya ha comenzado y es el momento idóneo para lucir prendas de moda boho chic. Esta tendencia está inspirada en los estilos hippies y bohemios que se lucían en los años 60. Hoy día, está de moda en todos los países del mundo. De hecho, lascelebrities estadounidenses son las precursoras de este estilo tan alegre y desenfadado.

En la tienda de ropa mujer online The Amisy Company se pueden encontrar las mejores prendas boho chic para que los usuarios puedan vestirse a la última. Entre los productos boho chic que ofrece la tienda online destacan las blusas, los chalecos, los pantalones, los abrigos, los zapatos, los accesorios o los vestidos. En este sentido, cabe señalar que todos los artículos están disponibles en el sitio web a un precio económico y con una calidad inmejorable.

La ropa estilo boho chic se caracteriza por el uso de colores vivos y pasteles, flecos, trenzas, plumas y tachuelas. Esto hace que las prendas sean llamativas y joviales, por lo que son perfectas para cualquier acontecimiento, ya sea un paseo por la playa, una cena romántica o un festival de música.

¿Qué es el estilo boho chic?

El boho chic, también conocido como bohemian chic, es un estilo de moda inspirado en las prendas hippies tan características de los años 60. Este tipo de ropa nunca pasa de moda. Por este motivo, se pueden ver bloggers e influencers de todas las partes del mundo lucir el estilo boho chic.

Se trata de un estilo cómodo y casual, ideal para llevar durante todo el día. El boho chic queda bien a cualquier edad y destaca por el uso de pantalones acampanados, camisas florales, blusas, chalecos con flecos o vestidos largos. Estas prendas tienen en común que son de colores llamativos y están hechas de tejidos suaves que ofrecen una sensación extra de confort.

No obstante, los grandes protagonistas del boho chic son los accesorios. De hecho, en The Amisy Company, los usuarios pueden completar su look con todo tipo de complementos como collares largos de cuerno, fulares estampados o anillos. Además, como este estilo también está inspirado en la cultura de los nativos americanos, los accesorios suelen llevar plumas o diseños étnicos.

También, hay que señalar que el boho chic es un estilo que se relaciona con la naturaleza gracias a sus raíces hippies y bohemias. Esta esencia natural se puede observar en las prendas que suelen ser de colores marrones, amarillas o verdes. Pero no solo eso, también se trata de una tendencia donde prima la comodidad. Por este motivo, el boho chic se caracteriza por el uso de prendas holgadas y confortables.

Las prendas más icónicas del boho chic

Como hemos mencionado anteriormente, el boho chic se caracteriza por el uso de camisas, pantalones, chalecos o vestidos. Todas estas prendas son muy coloridas y están decoradas con flecos, plumas o tachuelas. Pero sin duda alguna, las faldas son las prendas más icónicas del boho chic. Estas son largas, holgadas y de muchos colores. A menudo, las faldas suelen estar decoradas con volantes o flecos para darle un toque más hippie.

Los pantalones son otras prendas clásicas del boho chic. Estos suelen ser anchos, de tiro bajo, con bolsillos y de colores llamativos. También, destacan los pantalones con estampados orientales y geométricos que son ideales para combinar con otras prendas del mismo diseño.

Y no podían faltar los vestidos boho chic. Estas prendas son ideales para cualquier evento y destacan por ser holgados y por tener unos estampados únicos que combinan a la perfección con cualquier bolso y accesorio boho chic.

Otras prendas características del boho chic

Las chaquetas y los chalecos también son otras prendas características del boho chic. Suelen ser de piel y de color marrón. Aunque también se pueden ver chaquetas de color negro, beige, kaki o gris. En este sentido, cabe señalar que en la tienda online The Amisy Company se pueden encontrar chaquetas de punto de los colores más característicos del boho chic que son ideales para conseguir un look de lo más original.

Tampoco podían faltar las camisas boho chic que destacan por ser holgadas y por tener diseños indie en las mangas y el cuello. Además, cabe señalar que, junto con un pantalón o una falda, son ideales para conseguir un look bohemio muy casual. En cambio, las camisetas boho chic destacan por sus estampados de flores, plumas o animales salvajes. Suelen ser de algodón o de lino, por lo que son muy cómodas para el día a día.

Por otra parte, los abrigos boho chic suelen estar hechos de pieles sintéticas. Esto se debe a que este estilo no es partidario de utilizar pieles de animales, ya que su filosofía se basa en el respeto por cualquier ser vivo. Estas prendas, ideales para el invierno, protegen del frío y están decoradas con flecos, parches o tachuelas de todo tipo.

El calzado y los accesorios boho chic

El calzado boho chic es cómodo y elegante. Las botas suelen estar forradas por dentro con un tejido cálido que protege los pies del frío. También, destacan por estar decoradas con plumas, cuerdas, flecos y demás detalles característicos de este estilo.

De igual forma, los zapatos también tienen una gran cantidad de decoraciones boho chic que añaden ese toque original y desenfadado tan propio de esta tendencia. Con respecto a las sandalias, suelen estar decoradas de flores, piedras naturales y lazos que se ajustan a la parte baja de la pierna.

En cuanto a los accesorios del estilo boho chic, destacan las pulseras con detalles de culturas orientales, los pendientes largos, los anillos grandes de piedras naturales y los collares largos decorados con piedras, plumas y flecos.