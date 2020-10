La pandemia del Covid-19 ha disparado los pagos digitales en todo el mundo

Sin duda alguna, la propagación del coronavirus ha provocado grandes cambios en el conjunto de la sociedad, sobre todo, en lo que se refiere a medidas de seguridad. Una prueba de este hecho, se puede ver reflejada en los pagos digitales, puesto que en la actualidad, la banca online ocupa un lugar muy importante para los consumidores. Y es que gracias a este avance tecnológico, las personas ya no necesitan dinero físico.

Algo inimaginable hace unos cuantos años, pero que hoy en día se ha convertido en una auténtica realidad de la que cada vez se benefician más consumidores. Según la plataforma de análisis App Annie, los clientes de los bancos online utilizaron más de un billón de veces aplicaciones relacionadas con las finanzas en el año 2019, lo que se traduce en un incremento del 100% con respecto a las cifras del año 2017.

Estos datos publicados en el informe ‘State of Mobile 2020’, demuestran que el interés de las personas por los bancos on line no deja de crecer. Las expectativas del sector financiero son realmente positivas, ya que según algunas estimaciones, los clientes de la banca online van a aumentar más de un 50% en el año 2021. Una valoración que se basa en el impacto de la pandemia del COVID-19, la cual ha acelerado este proceso.

La importancia de la banca online en tiempos de coronavirus

Como ya se ha comentado anteriormente, los pagos digitales han cobrado una notable importancia en los últimos meses, puesto que son uno de los métodos más seguros a la hora de realizar todo tipo de compras. Durante los meses más duros de la pandemia del COVID-19 -marzo, abril y mayo-, las personas apenas podían salir de casa, por lo que muchas de ellas decidieron abrirse una cuenta en un banco online.

Y es que estas entidades digitales están de moda, como bien se puede comprobar en el caso de EVO Banco, uno de los mejores bancos online que hay disponibles en el mercado. Esta compañía bancaria es un auténtico referente en cuanto a gestión de las finanzas se refiere, ya que ha desarrollado diversas soluciones innovadoras, entre las que destaca la creación de una tarjeta virtual.

De este modo, las personas no tienen que esperar a la clásica tarjeta de plástico, sino que pueden empezar a comprar con la tarjeta virtual, desde el momento en el que se hacen clientes de EVO Banco. Por esta y otras razones, EVO Banco se ha convertido en el mejor banco online del mercado, algo que está avalado por la satisfacción que demuestran todos los usuarios que se abren una cuenta bancaria.

Increíble aumento de los pagos digitales

Según el último informe elaborado por la consultora tecnológica Capgemini, los pagos digitales van a seguir presentes en la sociedad durante mucho tiempo. Una tendencia al alza que ha tenido una gran acogida en España, donde el 48% de los encuestados afirma que seguirá utilizando este método de pago en los próximos meses. Pero éste, no es el único dato positivo sobre pagos digitales que se puede extraer del informe.

Por ejemplo, el 47% de los españoles consultados ha asegurado que aumentó el uso de pagos digitales durante la pandemia del coronavirus. Un porcentaje que crece en la franja de edad que va desde los 18 hasta los 55 años -51%-, sin embargo, los grupos de edad más mayores tampoco se quedan atrás en este sentido. Y es que hoy en día, todas las personas quieren beneficiarse de la mejor banca online del mercado.

Las entidades bancarias están atravesando un periodo de innovación sin precedentes, donde los dispositivos móviles juegan un papel fundamental, ya que ofrecen una serie de ventajas bastante suculentas a los consumidores. Facilidad de uso, accesibilidad o transparencia son algunas de estas grandes ventajas, de modo que no resulta extraño que la banca digital sea cada vez más demandada por los usuarios.

El éxito de la banca online

Probablemente, el auge de los bancos digitales reside en la excelente experiencia que proporcionan a los clientes, puesto que pueden realizar multitud de operaciones desde el teléfono móvil. Desde hacer una transferencia de dinero, hasta pagar por un producto o comprar acciones en la bolsa. Es decir, las personas pueden llevar a cabo todo tipo de acciones de forma fácil y rápida.

Un claro ejemplo de las posibilidades que ofrece un banco digital, lo encontramos en EVO Banco, ya que los clientes de esta entidad financiera pueden contratar cualquier producto bancario desde el Smartphone -hipoteca, fondo de inversión, etcétera-. Pero las funciones de EVO Banco van mucho más allá, debido a que los usuarios, también pueden geolocalizar cajeros gratuitos o conectar las cuentas de otros bancos.