Los casinos en línea y la industria del entretenimiento: evolución y tendencias

Gracias a los nuevos procesos de digitalización, el entretenimiento ha tomado un nuevo rumbo. La evolución de la tecnología ha modificado a la industria de manera radical. Asimismo, durante los últimos años, templos del entretenimiento como los casinos han visto a su audiencia cambiar y evolucionar. Hoy en día, nuestra sociedad busca la inmediatez y la comodidad, dos claves para el éxito en el sector del entretenimiento. Con un número creciente de usuarios, los casinos en línea son un claro ejemplo de cómo el entretenimiento ha evolucionado en los últimos años.

Sin embargo, el entretenimiento continúa creciendo a través de la innovación, además de apostar por nuevas tendencias para el sector como, por ejemplo, la inteligencia artificial, la realidad virtual o los asistentes de voz.

Inteligencia artificial

La presencia de la inteligencia artificial empieza a notarse en distintas partes del mundo y en compañías de todo tipo. Netflix, Amazon, Facebook o Spotify son algunas de las grandes empresas que han mejorado sus funciones gracias a la inteligencia artificial, una tecnología que les permite interactuar directamente con los consumidores. En general, la segmentación de la audiencia a través de esta tecnología es una parte importante, ya que los usuarios eligen los contenidos audiovisuales a través de las recomendaciones. Y lo mismo sucede con la música. Así pues, muchas veces, las selecciones son hechas por la inteligencia artificial de Spotify y no por usuario per se.

RA o RV

La realidad aumentada es el término que se utiliza para describir una serie de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte de la realidad del mundo y una información gráfica adicional. Por ejemplo, el juego Pokémon Go es un claro ejemplo del uso de la realidad aumentada en el mundo del entretenimiento. En él, es posible ver diversos Pokémon tanto en la calle como desde casa. Hoy en día, casi todas las consolas permiten visualizar RA, así como los dispositivos móviles iOS y Android.

Ahora bien, su uso no se limita al entretenimiento, sino que también ha resultado ser muy eficaz en sectores como el turismo, la educación y la salud. Por otra parte, la realidad virtual es el término utilizado para describir la visualización de un entorno que parece real, pero no lo es. Además, puede ser inmersiva o no inmersiva. Para el primer caso, es necesario utilizar un dispositivo específico. Para el segundo caso, el medio generalmente es Internet.

En definitiva, un gran número de compañías están volviendo a evaluar cuáles son sus contenidos, y de qué manera se presentan. Varias invierten en áreas como la realidad virtual o la realidad aumentada, algo que ha hecho que, en los últimos años, haya habido un aumento de productos que contienen esta tecnología.

Asistentes de voz

Los asistentes de voz son tecnologías creadas a partir de inteligencia artificial. Estas permiten reconocer e interpretar al lenguaje con gran exactitud. Además, responden a un comando de voz.

Sin embargo, todavía no es posible encontrar en el mercado una tecnología que permita producir oraciones de manera infinita. La habilidad humana de hablar implica percibir, interpretar y producir oraciones nuevas a partir de elementos discretos. Por eso, aún nos encontramos lejos de la creación y el intercambio de diálogos con una tecnología meramente digital.

Ahora bien, sí es posible el reconocimiento de la producción humana de lenguaje y la interpretación estandarizada. Con las tecnologías de la voz, hoy en día, es posible producir un número limitado, aunque realmente vasto, de experiencias lingüísticas.

La voz podría ser el futuro del mundo digital, por detrás del tacto. Los asistentes de voz tienen una gran popularidad en el mercado de los Estados Unidos. De hecho, una encuesta de 2018 llevada a cabo por la compañía Deloitte reveló que más de la mitad de las personas en Estados Unidos utilizan este tipo de asistente, tanto en sus teléfonos como en sus casas.

Quizás en un futuro, los asistentes de voz permitan proveer plataformas con publicidad personalizada y entrega de contenido, con mensajes en relación con los intereses y acciones de cada usuario.

‍Casinos en línea

El desarrollo de la tecnología también ha cambiado el sector de los juegos de azar. Esto ha permitido que las plataformas digitales se vuelvan confiables y seguras, y hasta podamos jugar a los casinos online, es decir, desde nuestra propia casa. La generación de algoritmos y los números aleatorios es una carta de confianza en las plataformas digitales de los casinos en línea. La idea del software es generar números que no se repiten. Gracias a esta forma de operar, es posible saber que todos los títulos de la plataforma son confiables y seguros.

Además, es una manera de lograr el crecimiento de los casinos en línea. Hoy en día, muchas personas acceden a las plataformas a través de smartphones, tablets y otros dispositivos electrónicos. Las experiencias en línea van mejorando y los casinos también se suman a la evolución digital.

Para registrarse en un casino en línea hay que completar un formulario, al igual que cuando se abre un perfil en una red social. La diferencia es que, a través de un sofisticado sistema de software, el casino garantiza el resguardo y la protección de datos de los usuarios.

Además, en un futuro, es muy probable que se explore el mundo de la RV (realidad virtual) en los casinos en línea. Si ahora, como ya hemos mencionado, es posible jugar en vivo y en directo ¿cómo será gracias a la tecnología RV? Además, otra posibilidad será acceder a las plataformas a través de los smartwatches o smartbands, algo que aún está por explorar.

Por último, como en todo, cabe destacar la parte negativa de la continua digitalización del entretenimiento como, por ejemplo, la pérdida del interés en el cine y el teatro. Sin embargo, la tecnología del futuro tiene como objetivo facilitar la vida de las personas y brindar soluciones a los problemas, una evolución que resulta inevitable.