El 30 % de los empleados del comercio textil podría perder su empleo en 2020

El 30 % de los empleados del comercio textil podría perder su empleo durante este año a causa de la crisis generada por la pandemia, que, según fuentes de sector, hará que su facturación descienda en 2020 a cerca de la mitad.



El sector ve "inviable" mantener las plantillas "con una caída prevista del 50 % de los ingresos", que el año pasado fueron de 18.000 millones de euros y que este año se podría quedar en 9.000 o 10.000 millones.



La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) continúa reclamando ayudas al Gobierno y las administraciones regionales y municipales para evitar "el cierre de empresas y la consecuente destrucción masiva de empleos".





Acotex considera imprescindible que se tomen medidas "específicas" para el sector con el objetivo de garantizar la continuidad de los negocios y poder salvar los casi 200.000 puestos de trabajo que generan.LOS NUEVOS CONFINAMIENTOS COMPLICAN EL PANORAMAEn declaraciones a Efe, el presidente de la patronal, Eduardo Zamácola, ha dicho que la actual situación de "incertidumbre" con "rebrotes" y "confinamientos" hace que los ciudadanos consuman menos, con lo que el comercio tiene "una situación económica complicada".Por ello, reclama la anulación de la cláusula del mantenimiento del empleo durante 6 meses para los trabajadores afectados por una suspensión o reducción de jornada.En su opinión, no se puede pensar que no vaya a haber despidos tras meses en el comercio sin ingresos y con numerosos gastos fijos, como el alquiler de los locales.La Confederación Española del Comercio (CEC) mantiene su previsión de caída del comercio para el conjunto del año superior al 20 %.De los tres millones de personas que trabajan para el sector comercial, incluido el gran comercio, un millón podría perder el empleo, y en el caso del comercio de proximidad afectaría a 600.000 personas.En este sentido, desde la CEC se ha subrayado que en las zonas de la Comunidad de Madrid con restricciones desde el 21 y el 28 de septiembre se han registrado caídas de las ventas en un 20 % respecto a julio, agosto y la primera semana de septiembre.En cuanto a la prolongación de los ertes, desde la CEC se considera que es una "tirita" para un problema en el que es necesaria la reactivación de la actividad comercial, algo para lo que el confinamiento "va en la línea opuesta".LA MODA NO VOLVERÁ A NIVELES DE 2019 HASTA 2021 EN EL MEJOR CASOSolo en el ámbito de la moda, la consultora Kantar calcula un descenso de la ventas del 26,3 % y prevé que no recuperará el nivel de 2019 hasta al menos el año que viene.Según sus datos, el comercio textil, afectado por el cierre de tiendas durante el estado de alarma, acumula una caída en las ventas del 30,6 % entre enero y agosto, lo que contrasta con el incremento del 3,8 % registrado en el conjunto de 2019.En el caso concreto del sector de belleza, las ventas en España acumulan un descenso del 6,9 % hasta el pasado mes de agosto.La consultora EY también estima que el impacto de esta crisis se prolongará más allá del periodo de confinamiento, generando así un problema estructural en el sector.La actual estructura de costes de los comercios de moda no es viable con una caída de las ventas de cerca del 50 % en el conjunto del año, lo que obligará a algunos comercios a reducir plantillas y cerrar puntos de venta y abocará a otros a la desaparición, asegura la consultora.Y recuerda que en un contexto de cierre de tiendas, las empresas del sector aún tienen que hacer frente a costes como alquileres y salarios, que representan, en algunos casos, hasta el 40 % de la facturación de las compañías del sector.