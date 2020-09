Adaptarse o morir, las textiles se han convertido en fábricas de mascarillas

La adaptación es una de las claves para cualquier negocio que quiera tener éxito hoy día. La sociedad cambia a un ritmo tan acelerado que las empresas están en constante proceso de mutación. A tenor de los últimos acontecimientos con la llegada del covid-19, muchas de las empresas textiles se han convertido en fábricas de mascarillas ante la demanda existente

El covid19 impuso muchos cambios en una sociedad que no se encontraba preparada para sufrir una crisis sanitaria a nivel global. La pandemia puso en jaque a los gobiernos que no sabían como hacer frente a un virus que parecía extenderse como la pólvora y para el cual no existía remedio alguno. Con los hospitales colapsados y medios insuficientes para combatirlo no hubo otra opción que encerrarse en casa. El confinamiento fue la única salida para detener al coronavirus.

Afortunadamente, la humanidad ha aprendido y ya sabe como defenderse de este terrible mal.

Falta de material sanitario

Uno de los problemas a los que se enfrentaron los profesionales de la salud fue a la escasez de material sanitario para prevenir el contagio. Las reservas eran del todo insuficientes para abastecer a hospitales, residencias y todos los trabajadores y personas de riesgo.

Subsanar esta situación se convirtió en uno de los primeros objetivos del gobierno y de una buena parte del tejido empresarial español que transformó la industria textil para fabricar mascarillas. En este caso, la sociedad se enfrentaba a una dura batalla sin cuartel en la que no se necesitaban ni balas, ni bombas, ni misiles, sino material de protección sanitario. El ejército lo proveyó las empresas del sector textil.

Un buen ejemplo de estas empresas que se pusieron manos a la obra fue ecomask360, una organización empresarial española que fabrica sus productos en España y donde se pueden encontrar mascarillas y otros productos de limpieza y protección, destinado a combatir el covid-19, como es el gel hidroalcohólico.

El secretario general de Industria y Pymes, Raúl Blanco afirmó que “El tejido empresarial y sus trabajadores están reaccionando de forma profesional y solidaria; a pesar de la limitación en el suministro de materias primas en algunos casos y las dificultades logísticas, están realizando un esfuerzo gigantesco para fabricar al mayor ritmo posible y poner sus productos a disposición del Gobierno y de la ciudadanía”.

La nueva normalidad y el uso obligatorio de mascarillas

Ahora, cuando las aguas están volviendo lentamente a su cauce y la ciudadanía se está acostumbrando a la nueva normalidad, sigue existiendo una fuerte demanda de mascarillas. La demanda secierne, sobre todo, en las mascarillas de tipo textil reutilizables, ya que su uso se ha vuelto obligatorio para toda la población.

El gobierno de España ha impuesto el uso obligatorio de mascarilla para todos los que superen la edad de 6 años para cualquier actividad social, salvo contadas excepciones, como por ejemplo la práctica de deporte al aire libre.

La industria textil, que ha adaptado su producción a marchas forzadas para luchar conta la pandemia, ahora se ha encontrado con un mercado en auge. Si antes se hizo como acto de solidaridad para enfrentar esta crisis de la única forma posible, todos unidos en un mismo propósito, ahora recoge los frutos con la venta de mascarillas, el producto estrella del año.

Las mascarillas se han convertido en algo más que un objeto de protección, ahora se ven como un complemento de moda y el diseño, el estilo y los estampados han llegado al sector. Ya que se trata de una prenda que hay que llevar, por qué no aprovechar para combinar con el resto del look o darle un toque distintivo.

Ecomask, la tienda online referente en la venta de mascarillas

Ecomask comercializa a través de su página web, ecomask360.es, un amplio abanico de mascarillas, con diferentes diseños y estampados, tanto para adultos como infantiles, ya que como se ha dicho anteriormente su uso es obligatorio a partir de la edad de 6 años.

Sin embargo, esta empresa hace las cosas de una forma de diferente y sus acciones solidarias no dejan indiferente a nadie. Ecomask es una empresa comprometida con los sectores que más los necesitan y ha realizados donaciones a Alcer Jaen, al ayuntamiento de Alcorcón o a la residencia de ancianos Edalia en Madrid.

Con la compra de cada producto, el consumidor no solo adquiere un artículo de primera calidad y necesario hoy día, sino que hace posible que crezca una empresa con un fuerte compromiso social, que ayuda a los que más lo necesitan en una crisis como la actual. Comprar en empresas comprometidas es una forma de ayudar a la nación a salir de este oscuro pozo al que la pandemia a sumido a todos los niveles sociales.

Ahora son muchas las empresas de la moda que se han sumado al carro de las mascarillas de diseño, pero los consumidores no deben perder de vista a aquellos que estuvieron en primera fila desde los comienzos. Es hora de agradecer todo su esfuerzo y solidaridad a la industria española textil adquiriendo productos de las empresas que se han mantenido activas en la lucha desde el principio, a pesar de todas las dificultades que se han encontrado en el camino.