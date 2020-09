Un 10% de jóvenes extutelados vive en la calle, la mitad en Madrid

Un 10,4% de jóvenes menores de 24 años extutelados o en riesgo de exclusión social vive en la calle o en situación de alta precariedad, casi la mitad de ellos (45%) en Madrid, según un informe de Cruz Roja Española.

El estudio, titulado 'Personas Jóvenes en extutela y/o riesgo de exclusión social', se ha elaborado en colaboración con la Universidad Carlos III y se basa en el análisis de encuestas y grupos focales de más de 400 personas jóvenes atendidas por Cruz Roja y 200 personas técnicas y voluntarias de la organización.

En concreto, el 45% de los jóvenes encuestados sin hogar reside en la provincia de Madrid y el 11% en Granada. Por detrás, se sitúan Valencia, Huelva, y Córdoba, con un 7%. El 93% son chicos y casi 9 de cada 10 son de origen extranjero, en su mayoría de Marruecos (73%). Con respecto a su edad, el 51,2% tiene 18 años y un 26,6%, entre 19 y 20 años.

MENOS DE 600 EUROS AL MES

Por otro lado, el documento también revela que un 84% de todos los jóvenes extutelados atendidos por Cruz Roja Española se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. En concreto, el 81,5% están en paro y la mitad tiene unos ingresos inferiores a 600 euros al mes. Además, más de 8 de cada 10 no reciben ninguna prestación o subsidio y el 56% no ha terminado sus estudios.

En cuanto a la situación administrativa de los jóvenes extranjeros, el 44,2% tiene su NIE en vigor, el 22,3% tiene permiso de residencia pero no trabajo, por lo que podría llegar a perderlo, y el 1,7% tiene permiso de residencia y trabajo.

De los datos también se desprende que más del 50% vive en pisos compartidos, donde han aprendido a autogestionarse y desarrollar conductas de convivencia.

Además, el informe muestra que el 31% son españoles y el 66% extranjeros extracomunitarios; y un 10% ha tenido problemas con la justicia antes de los 18 años. En cuanto a su estado emocional, el 53% indica no estar ansioso ni deprimido y el 65% se siente razonablemente feliz dadas las circunstancias.

"Son personas que con 18 años se ven obligadas por circunstancias familiares o personales a emanciparse, es una realidad muy compleja de alta vulnerabilidad de la que hay mucha desinformación", ha precisado el coordinador general de Cruz Roja, Toni Bruel, este jueves durante la presentación del boletín.

Si entre la población española en general, la edad media de emancipación son los 29 años, en el caso de estos chicos es de 18 años, una diferencia de 11 años.

Las principales barreras que ven estos chicos y chicas son: la falta de empleo y de oportunidades, la carencia de recursos económicos y los problemas de vivienda, la falta de apoyo en momentos duros, la discriminación y el racismo, y las dificultades para mantener el permiso de residencia.

Además, Cruz Roja ha advertido de que la crisis del Covid-19 ha afectado "de forma sustancial" a estos jóvenes, a su inserción social y laboral, agravando su vulnerabilidad.

SEMANAS CAMINANDO Y 3 DÍAS EN UNA PATERA

Ente estos jóvenes se encuentra Mamadou, de Guinea Conakry, que a sus 19 años ha pasado por un largo recorrido para llegar a España: semanas viviendo en la calle en Mali y Argelia, siete meses en la cárcel en Libia y un trayecto con otras 60 personas en una patera durante tres días.

"Mi primer sueño es tener trabajo para ganar el permiso de residencia y en segundo lugar formar mi familia", ha explicado Mamadou.

Por su parte, Sheila, de 20 años, ha vivido dos años en un piso de emancipación de Cruz Roja. "He recibido todo tipo de apoyo con el que me he podido emancipar a día de hoy", ha asegurado la joven, que ahora cursa un grado de enfermería para "poder llegar a más personas".