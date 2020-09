¿Sueñas con ir a Estados Unidos? Es fácil con el permiso ESTA, te lo explicamos

Ciudades como Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, Washington, Boston; lugares como el Parque Nacional de Yosemite, Las Montañas Rocosas, Yellowstone, El Gran Cañón... viajar a los Estados Unidos es un sueño para no pocas personas que, de primeras, parece irrealizable por caro y por las dificultades de acceso aparentes, pero no lo es en absoluto gracias al ESTA. En los más famosos buscadores de viajes pueden encontrarse vuelos asequibles para todos los bolsillos. Y para acceder al país de las barras y estrellas necesitarás un pase especial: el ESTA (del inglés, Electronic System for Travel Authorization).

Este trámite obligatorio permite viajar sin visado solicitando una autorización ESTA a ciudadanos de 38 países, incluida España, que tengan previsto visitar los Estados Unidos por motivos de negocio o turismo para estancias de máximo 90 días. Pedir una ESTA para USA es rápido y sencillo y se realiza mediante un formulario online.

Pero antes de rellenar esta solicitud hay que tener en cuenta dos factores clave. El pasaporte es lo más crucial. Es obligatorio que sea de lectura mecánica, (en España se expiden desde julio de 2003). Otra cosa importante a tener en cuenta es que el pasaporte no expire mientras estamos en suelo estadounidense.

El segundo factor es el viaje en sí. Como se ha reseñado, hay multitud de viajes baratos a los Estados Unidos que se pueden encontrar de forma muy fácil en internet. También conviene contratar un buen seguro de viaje que nos cubra un posible incidente que nos pueda ocurrir durante la estancia en los Estados Unidos. Seguro que no querrás que, por el más pequeño accidente, te pasen una cara factura por los servicios hospitalarios.

Una vez preparado todo esto y comenzar el trámite del permiso, es necesario conocer los requisitos del ESTA para los EE. UU. Éstos dependen del propósito, de la planificación del viaje, del historial del viajero y del documento de consentimiento. Es fundamental ver estos requisitos antes de rellenar el permiso y viajar con tranquilidad.

Este vídeo explicativo puede servirte de ayuda en el proceso:

Hay que tener en cuenta, no obstante, la pandemia de Covid-19 que padece el planeta. Si bien no es impedimento para viajar a EE. UU. Así, todos los permisos concedidos siguen siendo válidos durante dos años después de la fecha de aprobación. De nuevo, hay que recordar que si el pasaporte expira durante la estancia en el país lo mismo sucederá al ESTA. Ahora bien, la administración Trump ha tomado una serie de medidas para frenar la propagación del coronavirus entre las que se incluye la prohibición temporal de entrada para las personas que han estado en una zona de alto riesgo, por lo que conviene informarse bien de las medidas más actualizadas en fuentes oficiales como la propia web del Gobierno de los Estados Unidos.

El ESTA para los Estados Unidos forma parte del Programa de Exención de visado, que evita un proceso más farragoso, y está gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional en colaboración con el Departamento de Estado y se puede pedir como mínimo 72 horas antes de llegar al país.