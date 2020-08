¿Sabes cómo de importante es el pescado?

En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado e incluso manejamos con soltura nuevos términos que definen las bondades de los alimentos. Grasas poliinsaturadas, oligoelemento, micronutriente, isoflavona, superalimento… Cualquiera de nosotros puede presumir de ser un experto nutricionista y esto es algo muy positivo porque significa que cada vez nos preocupa más lo que comemos pero… ¿es posible que nos hayamos olvidado de lo importante que son los alimentos básicos de toda la vida?

La importancia del pescado

Posiblemente, uno de esos alimentos que ha hecho, junto al aceite de oliva, que disfrutemos de la dieta más saludable del mundo es el pescado. Los habitantes de los países que tienen al pescado como uno de sus alimentos básicos son más longevos ytienen una incidencia mucho menor de enfermedades coronarias, una de las primerascausas de mortalidad de las sociedades occidentales. Y para colmo de bienes, recientemente, también se ha encontrado una relación positiva entre el consumo de pescado y la salud de nuestro cerebro.

Quizás ya estás entre las personas que saben cuántas veces por semana tiene que comer pescado un adulto sano, esto es, entre 3-4 cada siete días y esto se debe a que sus proteínas tienen un alto valor biológico y son altamente digestivas. Es probable también que ya sepas que sus ácidos grasos omega 3 tienen propiedades antiinflamatorias, ayudan a controlar los niveles de colesterol y participan en el desarrollo cerebral de los más pequeños. E incluso puedes saber que el pescado aporta vitaminas A, B, D y minerales como fósforo, magnesio, yodo y selenio, todosestos elementos imprescindibles para apoyar las defensas naturales del organismo y mantener en forma capacidades cognitivas y antioxidantes.

¡Qué hago si no me gusta el pescado!

Ya hemos puesto al señor pescado en el lugar más destacado de la cocina donde sólo él se merece estar, pero… ¿qué ocurre cuando no es precisamente plato de tu devoción?

Está claro que todos los días sometemos al organismo a una buena ración de desgaste y si no comes de forma variada y equilibrada, incluyendo entre tus platos el pescado, puede que no estés fortaleciéndote ni recuperándote con este alimento tan completo y saludable. No te preocupes pues hay soluciones con las que tener acceso a todos sus beneficios gracias a los sabrosos palitos de surimi. ¿Pero las barritas de surimi son pescado? ¡Por supuesto que lo son!

Palitos de surimi

Los palitos de surimi se elaboran con pescado recién capturado del mar y a bajatemperatura para que no se alteren sus propiedades. No todos los pescados empleados para ello tienen las mismas cualidades nutritivas y el mejor, sin duda, es uno de la familia del bacalao llamado abadejo de Alaska, de cuyos filetes se extraedirectamente el surimi. Por tanto, no todo el surimi que se ofrece en las estanterías delos refrigerados es igual, pero si eliges uno hecho con abadejo de Alaska sabrás que estás tomando proteína de calidad como si la estuvieras tomando directamente del propio pescado.

Añadir surimi a tus platos habituales los hace más equilibrados desde el punto de vista nutricional. A diario, necesitamos completar las proteínas procedentes de las legumbres y cereales con otras de origen animal y el surimi representa una opciónexcelente por su alto valor nutritivo. Es un producto muy práctico de consumir, fresco, siempre a mano y envasado de manera independiente para que puedas decidir cuántas barritas utilizar en cada una de tus recetas.

Los palitos de surimi dan el sabor de todo lo mejor del pescado a tus ensaladas, pastas, arroces, aperitivos, entrantes y sándwiches. Y como su sonoro nombre nos quiere hacer recordar, los palitos de surimi están elaborados a partir de una técnica japonesa milenaria pero con toda la innovación de un producto de hoy enteramente nutritivo, saludable y equilibrado sin conservantes ni colorantes artificiales.

Y como a ti te gusta saber lo que comes, las barritas de surimi no contienen gluten y son aptas para personas con intolerancia a la lactosa y alergia a la proteína de la leche, cuidan tu línea por su bajo contenido en grasa y azúcares y su gran aporte deproteínas y omega 3 de pescado, por lo que son ideales para quienes optan porcuidarse o realizan ejercicio físico intenso. Además, si estás a dieta, tienes la opción de palitos de surimi con 0% de materia grasa, para que tu esfuerzo sea recompensado con un alimento ligero que da sabor a mar a todas tus comidas.