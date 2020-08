Un cloud seguro para evitar ataques informáticos

Actualmente las empresas optan cada vez más en servicios de cloud o nube para almacenar información o trabajar de forma remota en sus proyectos y servicios. Sin embargo, el hecho de que las empresas recurran a estos medios sencillos y profesionales trae consigo una fuerte y creciente ola de ataques a la ciberseguridad. A pesar de eso, los profesionales siempre encuentran soluciones en ciberseguridad basado en cloud ante vulnerabilidades indeseadas. Por eso se recomienda cada vez más servicios adicionales en ciberseguridad cloud.

Y no es para menos, a pesar de que se siguen usando computadoras tradicionales para realizar el trabajo habitual de un proyecto empresarial, es mucho más sencillo dejarlo en manos de un cloud seguro contra ataques para realizar todas estas labores. A la larga pueden resultar más beneficioso tanto económicamente como en resultados finales para la empresa. Teniendo en cuenta que un servicio cloud no es fiable al cien por cien, es conveniente recurrir a expertos en seguridad para no perder todo ese trabajo.

Qué posibles vulnerabilidades existen en cloud

A pesar de ser una herramienta potente y fiable un servicio cloud siempre trae pequeños resquicios en los que pueden ser atacados. Muchas veces las empresas dan soporte completo y personalizado ante posibles ataques. Sin embargo, algunos puntos en la ciberseguridad también deben correr a cargo de los propios usuarios que contratan el servicio.

A continuación se presenta una pequeña lista de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de contratar estos servicios.

Identidad del usuario en un servicio cloud

La cuenta es el acceso a este servicio remoto, por lo tanto es un factor clave en relación con un ciberataque. El usuario es responsable único de su propia cuenta, quiere decir que debe saber concretamente los accesos y permisos que se otorgan a otros usuarios para evitar fugas de información. Del mismo modo el proveedor debe contar una segura profesional, actualizada y reforzada.

Protección en los datos de la nube

El proveedor del servicio debe contar con unas herramientas que permitan el diagnóstico ante eliminaciones de los datos almacenados. De este modo se podrá determinar si se ha cometido un accidente o si por el contrario se ha realizado un ataque a la ciberseguridad del cloud. Del mismo modo que pueden ser eliminadas, hay posibilidad de que algunos ciberataques sean para sustraer información valiosa y confidencial.

Ataques que deniegan el acceso al servicio en cloud, DoS

Este tipo de ataques, llamados DoS de forma abreviada, deniegan el acceso al servicio saturando el punto de acceso y dejando inservible toda la aplicación de la nube. Estos ataques pueden ser por la propia saturación de peticiones y llenando las memorias de las computadoras o sobrecargando de procesos. Por ello un servicio en ciberseguridad cloud se adelanta a estos ataques para prevenir cualquier tipo de funcionamiento incorrecto en la nube.

Soluciones ciberseguridad cloud

Todas estas amenazas pueden ser prevenidas con ayuda de servicios especializados en soluciones en ciberseguridad cloud. Y es que es mejor no correr el riesgo y recurrir a expertos que avalen una seguridad profesional con años de experiencia en el sector. Profesionales que continuamente estudian, analizan y mejoran el servicio para hacerlo seguro y fiable, personalizado para cualquier tipo de proyecto en cualquiera de los cloud seguros contra ataques.