El futuro de las empresas en la etapa Post-Covid

La crisis sanitaria ha obligado a numerosas empresas a reaccionar con rapidez para adaptarse a las nuevas circunstancias que han asolado a nivel mundial. Para poder hacer frente al Covid el primer movimiento ha sido apostar por invertir en marketing. En los últimos tiempos se estaba convirtiendo en una estrategia poderosa, pero actualmente es la herramienta perfecta para poder seguir adelante. Entre las técnicas más destacadas para poder sobrevivir a las consecuencias de la pandemia es posible encontrar:

RRSS

Las redes sociales han sido uno de los pilares más importantes para poder seguir trabajando. Han sido el escaparate para todas aquellas compañías que han podido mantener su actividad. Además de reinventar la estrategia ya no solo se trata de mostrar el producto nuevo sino de crear una historia que atrape y seduzca al consumidor. Crear un contenido atractivo y entretenido ha sido la táctica principal para poder acercar el producto al cliente sin resultar invasivo.

Branding

Los consumidores durante este tiempo han seguido una tendencia clara, ir a aquello que conocen y que les aporte seguridad. Por ello es importante reforzar las estrategias de marketing que ayudan a asentar la marca en un mercado que ha tenido que ajustarse a nuevos hábitos. Las estrategias de branding ayudarán a estructurar la marca y a gestionarla tanto a corto como a largo plazo. Ya no se vende una marca, se vende una experiencia y una solución que aporta sensaciones positivas en el consumidor. No se consiguen resultados a corto plazo, pero son esenciales para tener un éxito asegurado a largo plazo. Uno de los mayores referentes en el mercado para construir una buena relación con el cliente y asentar los valores de la marca es Garrampa. Gracias a esta empresa se pueden llevar a cabo estrategias que consigan potenciar la relación con el cliente. Ofreciendo productos y soluciones que mejorarán la imagen de la empresa a partir del marketing.

Marketing personal

Esta estrategia consiste en la aplicación de técnicas de promoción y de comercialización con el objetivo de conseguir una buena imagen. Las impresiones son una gran baza para poder llegar a los clientes. Por ello hay que trabajar e impulsar la primera impresión. Muchas empresas han apostado por microinfluencers para conseguir un acercamiento a sus consumidores. Por ello hay que elegir bien quién puede representar los valores de la empresa y hacer llegar el producto o servicio hasta sus seguidores con el objetivo de conseguir mayor visibilización. Algunas marcas incluso han apostado por hacer una promoción directa a través de un cliente para realizar una difusión mucho más real y cercana. La autenticidad se ha convertido en unos de los valores primordiales para la marca, de nada sirve tener muchos seguidores si el alcance no es real ni eficiente.

Otras estrategias de marketing que han implantado muchas compañías para evitar una posible crisis interna en el futuro han sido:

No bajar los precios. A corto plazo puede ser una estrategia que muchos han considerado adecuada, pero que la mayoría ha optado por no llevar a cabo. A largo plazo implica desestabilidad e incluso problemas de viabilidad que quizás la empresa no pueda enfrentar. Es una época de recesión y hay que adaptarse, pero hay marcas que no pueden bajar sus precios porque ello supondría una gran pérdida. Los clientes volverán a adquirir esos productos o servicios aunque sean en menor medida y es preferible eso a que una equivocación suponga una crisis interna en la compañía.

Nuevos canales de venta. Las empresas han adaptado sus productos a la nueva era, internet ha sido la vía más usada para adquirir cualquier producto o servicio. Por ello muchas empresas han dado paso a focalizar su negocio no solo en la venta física sino también en la venta online con el fin de facilitar la compra al cliente. El ecommerce es una de las estrategias que ha llegado para quedarse.

Nuevos productos. El confinamiento también ha sido etapa de conversión y el momento adecuado para ofrecer al consumidor una solución directa adaptada a la nueva situación que parece mantenerse a largo plazo. Crear un producto que sea capaz de acomodarse a los nuevos hábitos del mercado.

Mercado nacional. En estos momentos de crisis lo ideal es trabajar en estrategias de marketing que vayan dirigidas al mercado local y nacional. Potenciarlas ayudará a que la venta nacional sea mucho más efectiva y sólida. Los mercados internacionales tampoco ayudarán a la venta externa porque querrán resguardar su propia economía.

Continuar invirtiendo en marketing ahora es más que nunca una necesidad para mantenerse vivos y continuar en el mercado. Aunque la crisis sanitaria traiga recesión la inversión no debe caer del mismo modo porque provocará pérdidas. Actualmente cada inversión tiene mucho más valor y alcance en el mundo del marketing. Por ello para poder mantener el valor de la marca no puede perderse este tipo de estrategias. Habitualmente las grandes marcas son las que ganan en tiempos de recesión porque tienen una capacidad de actuación más rápida, pero ello no implica que las pequeñas no puedan hacerlo. Las estrategias de marketing son el futuro para tener un éxito completo.