Expertos aseguran que cada vez hay que tener más cuidado con las compras online

Con todo lo que ha sucedido este 2020, hay un sector que ha crecido más que nunca. Internet se ha convertido en el segundo hogar para muchas personas, sobre todo durante las semanas de confinamiento más duras. Algo que ha cambiado el ritmo de vida por completo, pero que no ha cambiado algo de lo más básico: la necesidad de comprar.

Eso ha provocado que las compras, sobre todo al querer reducir el riesgo de contagio, se hayan llevado a cabo mayoritariamente a través de internet. Las tiendas online se han vuelto la nota predominante, las grandes protagonistas y los negocios que más han crecido en los últimos meses. El consumo sigue adelante, sea a través del medio que sea.

Algo tremendamente positivo, pero que también ha dejado patente que todavía queda mucho por mejorar internet. Y es que, a la vez que aumentaban las compras y las ventas por internet, también han aumentado las estafas y los timos. Compradores con poca experiencia que han caído en trampas que les han supuesto pequeñas o grandes pérdidas de dinero, pero pérdidas a fin de cuentas.

Y es que los riesgos de las estafas online siempre han estado presentes. Desde aquellas que roban directamente el dinero hasta aquellas que se limitan a ofrecer productos que ni por asomo tienen la calidad que prometían. Un cóctel peligroso, pero igualmente presente, para el que conviene prepararse.

¿Se puede reducir el riesgo de estafa al comprar por internet?

La pregunta es clara, y la respuesta lo es más: por supuesto que sí. Solo necesitas seguir unas pautas que son realmente sencillas, y que aportan una seguridad realmente necesaria en estos tiempos tan peligrosos para las compras online.

Para ello, contamos con lo que cuentan profesionales como los analistas de hogartop. Estos expertos han construido una web en la que ofrecen reseñas y recopilaciones de productos para el hogar que son de calidad. Gracias a su premisa, informan a todo el que lo necesite para conocer las mejores marcas y, de paso, hacen recomendaciones para las compras más acertadas.

Un servicio más que necesario, y de lo más útil para evitar estafas. El riesgo del engaño al comprar en internet viene de dos partes diferentes. Por un lado, puede ser una falsa tienda online que se quede con el dinero del comprador. Por otro lado, puede ser un vendedor con malas intenciones que venda un producto de mala calidad.

Webs como la de estos expertos ayudan a los compradores en ambos sentidos. En primer lugar, porque dejan claras cuáles son las opciones más fiables para no toparse con productos de dudosa calidad. En segundo lugar, porque también enlazan directamente a las tiendas más recomendables en las que comprar por internet.

Una buena combinación, pero ni de lejos la única a la que debe recurrir el usuario a la hora de hacer alguna compra en e-commerces de internet. Los pagos son otro elemento importante, y una de las fugas más peligrosas de información. Si alguien logra monitorizar los datos de pago, puede causar unas pérdidas importantes a la persona que haya caído en la trampa.

Por eso jamás hay que comprar en webs que no cuenten con protocolos de seguridad https ni tengan sistemas de cifrado. De hecho, a la hora de hacer los pagos, es fundamental comprobar que se cuenta con una pasarela de pago online segura, ya que es la mejor garantía para evitar que nadie pueda monitorizar nada y que toda la información quede lo mejor protegida que pueda estar.

La red también puede ayudarte

Dejando a un lado las opiniones de profesionales y las webs seguras, hay algo importantísimo tanto dentro como fuera de las tiendas online. Algo que puede ayudar muchísimo a evitar fraudes e intentos de robo al comprar por internet. El más que tradicional boca-oído también funciona en la red.

Y es que algo que los compradores deben normalizar es la consulta de opiniones. Hay tiendas online que ofrecen esta posibilidad a base de facilitar un apartado de comentarios para los compradores, y eso es algo especialmente positivo. Refuerza la seguridad de la web al permitir que los usuarios valoren los productos que han adquirido.

Una genial forma de ver si algo funciona como debería, si el vendedor es fiable o si el producto o quien lo vende son una estafa.

Un factor importantísimo al que, finalmente, hay que sumar otro elemento imprescindible: el sentido común. No abrir correos electrónicos de destinatarios extraños, no creerse las promesas del dinero gratuito, no entrar en webs de dudosa procedencia, no instalar software poco fiable… Esas pautas son el alfa y el omega de la navegación segura por internet, algo que cualquier usuario debería saber desde ya.