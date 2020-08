Claves del éxito de DondeReparo, portal especializado en reparaciones de móviles

Los smartphones que se comercializan hoy en día suelen estar caracterizados por tener una considerable duración media. Sin embargo, este aspecto no depende exclusivamente de la resistencia u obsolescencia del dispositivo en cuestión. Adicionalmente también está en manos, nunca mejor dicho, del propio usuario.

Una caída incluso desde escasa altura puede ser fatal para un terminal telefónico. Ante la imposibilidad económica de adquirir un nuevo modelo son muchos los consumidores que optan por reparar el actual. Es entonces cuando descubren la existencia de dondereparo.com.

Se trata de un sitio web a través del que se encuentran fácilmente empresas que se dedican a reparar móviles. Durante los últimos meses ha visto incrementado su número de visitas diarias, lo cual viene dado por los factores que detallaremos a continuación.

El mejor buscador

Internet contiene una ingente cantidad de información. Ello es positivo en muchos aspectos, pero también puede producir alguna que otra incomodidad. Un claro ejemplo reside en querer buscar algo muy concreto, como en este caso un negocio que repare smartphones en una determinada ubicación.

Sea cual sea la zona de Andalucía en la que habites, el buscador de DondeReparo te resultará útil, práctico y preciso a partes iguales. El primer paso a realizar consiste en introducir no solo la marca que ha fabricado tu terminal, sino también el modelo.

Esta acción es importante, puesto que algunas empresas están especializadas en determinados tipos de smartphones y no se hacen cargo del resto de dispositivos. Después de añadir dicha información llega el momento de indicar qué problema tiene el aparato tecnológico.

Haciendo clic en el desplegable surgen varias opciones. La de la pantalla rota es una de las más habituales en los tiempos que corren. Los móviles cada vez son más grandes y frecuentemente terminan cayéndose con todo lo negativo que ello acarrea.

Otro contratiempo bastante común, sobre todo en los tiempos que corren de altas temperaturas, se resume en que el equipo acabe mojándose. Ir a la playa o a la piscina en pleno mes de agosto es una experiencia más que gratificante, pero un despiste puede dar pie a que el agua penetre en el dispositivo y sea necesario repararlo.

La lista de adversidades no termina aquí. El buscador de DondeReparo también admite otros filtros como los siguientes: el terminal no enciende de ninguna manera, no encuentra cobertura, le dura muy poco la batería y la cámara no hace fotografías.

Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que simplemente quieren cambiar la apariencia de su móvil? Afortunadamente también pueden dar con especialistas a través de este portal. Y es que los técnicos no solo se encargan de reparar, sino también de darle un soplo de aire fresco a cualquier tipo de aparato telefónico: cambio de carcasa, sustitución de botones, etcétera.

Indistintamente de la tarea a realizar por los profesionales solo queda un paso por llevar a cabo: determinar la zona. Para tal fin puedes introducir tu dirección o código postal. En cualquier caso el listado de resultados será extenso, ya que DondeReparo abarca una gran cantidad de especialistas.

Precios insuperables

Ciertamente el precio de una reparación puede llegar a ser muy distinto en comparación con otra. Por ejemplo, cambiar una pantalla suele resultar bastante más caro que corregir un fallo de software que impide disfrutar de un funcionamiento normal.

Aun así, el precio base acostumbra a estar preestablecido en la mayoría de negocios que se dedican a dichos menesteres. ¿Sabías que el que encuentra DondeReparo es siempre el más bajo de Internet? En efecto, puesto que es capaz de hallar descuentos online.

Tanto si vives en la capital de Andalucía como en otras provincias, desde Córdoba hasta Jaén, encontrarás los mejores precios de tu zona. Ello es de agradecer en una época como la actual, habiendo sacudido la crisis económica a millones de familias en nuestro país.

Conviene destacar el hecho de que los precios atractivos y asequibles también se dan a la hora de hacer uso de otro servicio ofrecido por el portal. Nos referimos al de comprar móviles reacondicionados.

Recogida del móvil a domicilio

Precisamente hablando de crisis llega el momento de mencionar el causante de la misma: la pandemia originada por el COVID-19. Es comprensible que hoy en día los andaluces eviten acudir presencialmente a cualquier tipo de negocio. ¿Es tu caso? Entonces estás de enhorabuena.

Y es que en DondeReparo han activado un filtro para encontrar a aquellas empresas que recogen los smartphones a domicilio. De esta manera se evitan desplazamientos y, por ende, procede a reducirse el riesgo de infección.

Garantía de medio año

Los profesionales que aparecen en este portal cuentan con una dilatada trayectoria a sus espaldas. Es precisamente gracias a su enorme experiencia que saben que su trabajo siempre será óptimo a todos los niveles.

Así pues, estos negocios se ven capaces de ofrecer una garantía de medio año. Ello aporta una gran dosis de tranquilidad a los usuarios, quienes no dudan en confiar en los especialistas que se muestran listados en un sitio web en pleno auge a nivel nacional.