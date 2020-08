¿Cómo han logrado los relojes Casio volver a estar de moda 30 años después?

Hace ya casi 50 años que la empresa japonesa Casio, originaria de Tokio, se consolidaba en el mercado como una de las principales marcas fabricantes de relojes. Fue en el año 1974 cuando los cuatro hermanos Kashio presentaban su primer reloj digital conocido como “Casiotron”. Aquel primitivo reloj hecho de cuarzo se alzaba en el mercado como una verdadera revolución tecnológica, compitiendo con los relojes analógicos y superando a la tecnología tan austera de la época. Aunque los americanos encabezaban la guerra en la técnica de la vibración del cuarzo tras la aplicación de corrientes eléctricas, fueron los japoneses los que supieron verle la mayor utilidad y su uso práctico en el mundo de la relojería.

Los hermanos Kashio, quienes ya contaban con experiencia en la fabricación de las primeras calculadoras a finales de los años 60, habían desarrollado su primer modelo de relojes digitales, el QW01 —este reloj fue tan importante, que hasta el nombre de la marca fue cambiado por Casiotron, como así se conoce a este modelo—. El Quart Watch (QW) número 1 de Casio iniciaba una guerra contra los principales fabricantes de relojes de la época, compitiendo contra los americanos y los suizos, principalmente.

Reglas del juego establecidas: Japón a la cabeza en la fabricación de relojes digitales

La aparición de los relojes digitales establecía un cambio de paradigma en la sociedad. Los principales fabricantes de relojes seguían una lucha constante ofreciendo todo tipo de modelos con el fin de alzarse líderes en el mercado. Casio, por supuesto, participaba en esa guerra con modelos muy originales y con nuevas funciones, como el primer reloj con cronógrafo (modelo X-1) o el que contaba con 10 zonas horarias (modelo 29CS) y muchos más.

Pero lo que realmente hizo que se alzara frente al resto de competidores fue la estrategia de abaratar costes. Y es que, hasta esa fecha, los relojes digitales se trataban de una tecnología a la que solo unos pocos podían optar. A finales de los años 70 la empresa japonesa Casio presentó su primer reloj hecho con una carcasa de resina —con idénticos materiales a los empleados en sus calculadoras—. Se trataba del modelo F-100 del año 1978. Este reloj remplazaba el pesado metal y lo sustituía por resina plástica mucho más barata y fácil de fabricar. Los relojes se volvieron, así, más económicos y personales —disponibles en diversos colores y en una gran variedad de diseños—. En ese momento comenzó el gran boom de los relojes Casio, fecha en la cual comenzaron a aparecer varios modelos como el G-Shock, el Pro Trek, el Baby-G… y todos los que se conocen hasta la fecha.

Los Casio en la actualidad: Vuelta a las modas

Sabemos que las modas van y vienen. Así lo defiende el periodista de medios tan prestigiosos como Vanity Fair y The New Yorker, David Sax. En su libro “The revenge of analog, real things and why they matter” el autor explica que la vuelta a lo análogo o retro por parte de las nuevas generaciones tiene que ver, sobre todo, porque se trata de tecnologías desconocidas para los jóvenes o que tuvieron muy poco contacto con ellas. El autor fue seleccionado por su obra como una de las mejores de 2016 por The New York Times. Y es que para Sax los jóvenes han pasado a escuchar vinilos, a usar cámaras análogas o a jugar con consolas retro debido a que la tecnología digital es algo del día a día que ya ha perdido su magia y no les aporta experiencias especiales. En esta línea se encuentran, también, las personas que optan por usar los relojes Casio vintage, o digitales, propios de los años 80 y 90, como los que podemos encontrar en el catálogo de relojes Casio de Torres Joyeros.

En este mismo sentido se encuentran, también, las personas que deciden hacer uso de las tecnologías que no tienen ningún vínculo con internet o las tecnologías wifi. Es decir, personas que usan lo retro para desconectar de las redes sociales, para sentirse más protegidas y para recuperar esa mayor privacidad que actualmente no ofrecen las nuevas tecnologías —como el supuesto espionaje de las principales empresas a través de nuestros teléfonos móviles, y su controversia actual—.

Ahora bien, la reaparición de Casio en relojes se ha asentado, también, por algo que no podemos negar. Y ello es su adaptación a los nuevos tiempos. Es decir, por su evolución a la era digital. Casio comenzó vendiendo sus primeros relojes digitales y, actualmente, lo sigue haciendo —aunque también cuenta con modelos analógicos—. La tecnología digital de Casio en muchos de sus más recientes modelos, como el Pro Trek Smart WSD-F21HR, incluye la posibilidad de conectarse al teléfono a través del wifi. Este reloj, al igual que otros muchos, dispone —así mismo— de pantalla táctil LCD, así como GPS y una gran variedad de funciones que hacen que actúe como si se tratara de uno de los SmartWatch más modernos, eso sí, sin perder su esencia.

Afortunadamente, Casio trabaja con líneas de productos muy marcadas que se distinguen entre sí dependiendo del diseño y de las funciones que ofrece cada una de ellas. Por lo que, a día de hoy, podemos encontrar desde los relojes digitales más modernos hasta los más vintage, sin olvidar sus versiones deportivas y las análogas.