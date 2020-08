5 recomendaciones que mejorarán tu trabajo como ama o amo de casa

Ser amo o ama de casa no es algo sencillo. Requiere tiempo, mucha dedicación y a veces hasta puede poner a prueba nuestro físico, sin embargo, existen formas de hacer que todas estas labores habituales en el hogar sean algo bastante más fácil y llevadero de lo que suele ser.

¿Cómo? Eso es justo lo que vamos a explicar aquí. Traemos 5 recomendaciones que pueden mejorar tu trabajo como ama o amo de casa, unas pautas sencillas que, si se aplican bien, harán que tu casa siempre esté limpia y ordenada, como también que todos los que viven en ella se vuelquen también para asumir la responsabilidad de tener un hogar limpio.

Consejos para mejorar tus labores domésticas

Las tareas del hogar pueden ser algo que drene mucho tiempo y ganas, pero, si hay una buena organización y se conocen las pautas adecuadas, pueden ser algo de lo más sencillo. ¿Sorprendente? Pues echa un vistazo a nuestros 5 consejos para mejorar tus labores de casa y verás cómo no lo es tanto.

¿Tienes buenos electrodomésticos?

De nada sirve volcarte en limpiar a fondo si no cuentas con los electrodomésticos adecuados. Tener un frigorífico que no va bien, una aspiradora que no aspira o incluso una plancha que no plancha es algo que no hace más que poner trabas. Por eso, recomendamos ver qué falla y echar un vistazo aquí para comprar planchas o en otras webs para otros electrodomésticos.

Al igual que un albañil no puede trabajar sin sus herramientas, la limpieza del hogar no se puede llevar a cabo adecuadamente si no se cuenta con los electrodomésticos que mejor funcionen. Es algo esencial.

Organiza un buen horario

Al igual que es bueno tener un horario de trabajo adecuado, también es importante que, a la hora de llevar a cabo las tareas del hogar, esto se haga tras establecer un buen horario para este tipo de labores. La organización siempre es mejor a la hora de buscar eficiencia, incluso en algo como esto.

Elige las horas del día que más encajen, y busca también las que mejor encajen con los demás miembros de la casa. De esa forma, con una coordinación y organización conjunta, repartiendo habitaciones, salas y demás, conseguiréis que, con menos tiempo y esfuerzo, los resultados sean mucho mejores.

Si sois varios en casa, repartid las tareas

Es posible que suelas encargarte tú de las tareas del hogar, pero, en el caso de que seáis varias personas las que convivís en un mismo hogar, entonces el reparto es la mejor opción. La balanza debe equilibrarse a base de repartir entre todos porque, en caso contrario, al final te acabarás saturando de tantas cosas por hacer.

A nadie le cuesta arrimar el hombro y asumir también las responsabilidades de la casa en la que vive. Por muchos horarios apretados que pueda haber, con un poco de organización es posible que todos saquéis tiempo para que vuestro hogar este impecable y ordenado siempre.

No lo dejes para mañana

¿Alguna vez has oído la expresión “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”? Pues es algo que debes seguir bastante a rajatabla. Dejar ese montón de ropa por guardar, el baño por limpiar y otras cuestiones aparentemente nimias solo hará que se te acumulen más tareas para el próximo día.

Ya hemos hablado de organizar un buen horario de limpieza, y lo cierto es que es la clave para mantener el hogar limpio sin tener que invertir más tiempo de la cuenta. Ahora bien, si has terminado lo habitual y sigues teniendo tiempo dentro de dicho horario, intenta rematar esas tareas que podrían quedar pendientes. Mejor un pequeño empujón extra hoy que otro lastre mañana.

Limón, vinagre y bicarbonato son tus amigos

Puede que no lo sepas, pero la combinación de vinagre, bicarbonato sódico y limón puede ser perfecta para limpiar muchas de las cosas de casa, sobre todo si tienes que limpiar plata u objetos metálicos. Con estos elementos podrás dejar sartenes, ollas, grifos y hasta el horno o el microondas impolutos.

No tienes que comprar productos específicos para este tipo de objetos/electrodomésticos. De hecho, basta con echar un vistazo a tu frigorífico o tu despensa para poder limpiarlos con unos acabados espectaculares. Así, además de ahorrar tiempo al no tener que ir tanto de compras, también ahorrarás dinero al gozar de ingredientes más naturales y también mucho más accesibles.

Buen equipo, organización y colaboración son las claves para que las tareas rutinarias de casa no sean tanto un lastre, sino más bien otra pequeña cosa más que hacer a lo largo de la semana. No cuesta nada tener un hogar limpio y bien ordenado.