Sevilla usa la música como antídoto para las altas temperaturas

Sevilla continúa usando la música como antídoto para soportar las altas temperaturas. El ciclo Las Noches en Los Jardines del Real Alcázar, a pleno rendimiento, protagoniza, junto a otros eventos musicales, la programación de directos en Sevilla y su provincia.

JUEVES 28

Concierto de fin de curso del Taller de Blues de la Casa del Blues de Sevilla en El Café del Cine. Finaliza un nuevo año del Taller de Blues con el ya clásico concierto de fin de curso. A las 19:30 concierto de los alumnos de la asignatura de "Combos". A continuación, se procederá con la entrega de diplomas. Seguirá con el concierto de los alumnos del resto de talleres que no han cursado la asignatura de "Combos". Para finalizar, si quedara tiempo suficiente, una jam session donde podrán tocar el resto de alumnos que no han participado en los anteriores conciertos, los profesores y cualquiera que quiera echar un buen rato.

La Orquesta Sinfónica Hispalense llega a Cartuja Center Cite para mostrar un concierto único: más de ciento cincuenta voces y músicos, 4 coros, 7 solistas y 4 grandes obras: Noche en los jardines de España (para piano y orquesta) y El Amor Brujo, de D. Manuel de Falla; Benamargosa, rondeña para guitarra y orquesta, de Rafael Riqueni con orquestación de Manuel Marvizón; y del compositor de la Sinfonía del Nuevo Mundo, Antonín Dvorak, su gran oratorio Stabat Mater.

Germán López y Antonio Toledo en las XIX Noches en los Jardines del Real Alcázar. En la actualidad, Germán López está centrado en la promoción internacional de su música a través de su último disco, Canela y Limón, grabado junto al guitarrista gaditano Antonio Toledo. Con este proyecto han recorrido en gira países como EE. UU., Canadá, Portugal, República Checa, Croacia y Alemania entre otros.

Kiko Veneno en las Sesiones Abiertas en Factoría Cultural. Kiko Veneno visita la Factoría Cultural en este ciclo que pretende crear un espacio en el que poder compartir las músicas, las de cada uno. Músicos invitados de distintos orígenes (físicos y estilísticos) pasan por este espacio abierto a la interacción de todos los curiosos que quieran acercarse a escuchar, a preguntar, a tocar juntos y en definitiva, a explorar las conexiones que existen entre las músicas más diversas. Tráete tus ganas y tus instrumentos y acércate a un espacio abierto a la música. Entrada libre hasta completar aforo.

Un Americano en Sevilla. La Real Orquesta sinfónica de Sevilla en el Teatro de la Maestranza.

Soledad Vélez cierra el FEMM+. Mujer y Música, dentro del ciclo 21 Grados, en el CICUS; Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Los primeros álbumes de Soleda Vélez, ‘Wild Fishing’ (2012), ‘Run With Wolves’ (2013) y el poderoso ‘Dance and Hunt’ (2016) terminaron situando a la chilena en el Top del pop-rock independiente de nuestro país. Folk-rock intrépido y emocional, en la mejor tradición de Cat Power o Siouxie. Intensa, carismática y sin miedo al cambio, Soledad ha vuelto en 2018 con un nuevo álbum bajo el brazo: ‘Nuevas Épocas’, un cambio de registro con el que la compositora se sumerge en el synth-pop cantado en castellano.

Concierto a beneficio de ACNUR, bajo la dirección de Manuel Hernández Silva, en el Espacio Turina. Los jóvenes músicos que integran la Academia de Estudios Orquestales y el Máster en Interpretación Orquestal, título propio de la UNIA, ofrecen este concierto en el que plasman el trabajo desarrollado a lo largo del curso 2017/18. El alumnado se pondrá a las órdenes del maestro Manuel Hernández Silva, director titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga, para ofrecer un programa que incluye algunas de las piezas más atractivas del repertorio clásico.

Cuando la historia se hace música en la Iglesia de la Anunciación. Este proyecto tiene como punto de inspiración la figura del Juglar, aquel que narraba historias, hazañas y andanzas de reyes de otra época y cuyo eco perdura en la actualidad. Es Alberto Barea Tejada el compositor de la música, el texto y quien, a su vez, personifica al Juglar a través del cual emprenderemos un apasionante viaje por leyendas y relatos gracias a la belleza de su voz y una música con tintes de otros tiempos que ha sido escrita exclusivamente para quinteto de viento. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Van Moustache en Café Jazz Naima. Entrada Libre.

El grupo Viva Suecia inaugura el tradicional ciclo de conciertos PopCAAC. Viva Suecia son sin lugar a dudas uno de los grupos del momento y tienen material nuevo: el 26 de octubre de 2017 reeditaron su exitoso segundo disco Otros Principios Fundamentales con dos temas nuevos en CD. Estos dos temas nuevos también se disfrutar en un precioso vinilo 7’ con una particular portada. Casi Todo, el tema que da título al vinilo, es un hitazo incontestable con todas las papeletas para convertirse en un himno generacional y la cara B, Ahora tú explora esa parte íntima de Viva Suecia.

Flamenco en TBO, Centro Cultural Don Cecilio. Con Manuel Montero, David de los Santos y Cristina Benitez.

VIERNES 29

Josetxu Obregón e Ignacio Prego en las XIX Noches en los Jardines del Real Alcázar. El violonchelista barroco Josetxu Obregón y el clavecinista Ignacio Prego se presentan en esta ocasión como dúo, una formación en la que tienen una larga trayectoria que se remonta a 2005.

Actuación de Kito García en El Cañaveral, Castilleja de la Cuesta.

David Bisbal en el Auditorio Rocio Jurado. David Bisbal vuelve a los escenarios para presentar en concierto su nuevo y renovado espectáculo David Bisbal Tour 2018.

Mägo de Oz en el IV Festival de Rock del Aljarafe. Mägo de Oz, que ha incluido a Bormujos en su Gira de 30 Aniversario, es la propuesta musical de metal y hard rock tradicional para ese año, que comparte escenario con las tres bandas noveles seleccionadas dentro del IV Concurso de Rock. Las bandas finalistas son: Habitat, Bleem Band y Mosh. Habitat es un grupo de rock/metal alternativo formado por cinco jóvenes de Sevilla que nació en 2013 y viene demostrando una importante inquietud creativa. Bleem Band está formada por otros cuatro chicos que navegan entre Sevilla y Málaga. El grupo es más joven, de 2017, pero en poco tiempo ha protagonizado numerosos conciertos y ha grabado ya sus propios temas. Mosh es una banda que se creó en 2014 en Navarra, con cinco chicos locos por la música que también tienen ya una gran experiencia en pequeños escenarios y han grabado un par de discos.

Triple concierto en Sala Even. Con Anima Saudade, La Tribu del Caracó y Los Quetedije.

Atmósfera Techno 001 en Sala Even. Line up: Anabel Arroyo, 010111, 666 y Mario Brida.

Bossa & samba: Brazilian night en La Sra Pop. Concierto de Marta Santamaría y Oscar Pantalone mas invitados con temas de música brasileña de bossa nova y samba. Pay after show, aportación voluntaria

Concierto de The Money Shakers en Café Jazz Naima. Entrada Libre.

Fiesta Malena Gracia & Reina Saba en Sala X.

Pumareho presenta Tartessos, con El Pau & The Gardener en Sala Malandar- Entradas anticipadas a 3€ en Dilema Café (Alameda de Hércules 80). Entradas en taquilla 5€.

Jay Jay Johanson en PopCAAC. Jäje Johansson, conocido como Jay-Jay Johanson es un cantante y compositor nacido el 11 de octubre de 1969 en Trollhättan, Suecia.

Sevilla in Green. Monólogos y conciertos al aire libre. Parque Torre de los Perdigones. Myriam Flores (Blues) y Alicia (Monologuista).

Ultima2, Tributo a El Último de la Fila en Sala Enclave, Montequinto. El mejor tributo a El Último de la Fila según el propio Manolo García. Entradas ya disponibles en la propia sala. Aforo limitado.

The Prototypes - DNB Closing Party en Sala Cosmos, uno de los artistas más populares de la escena Drum&Bass internacional y que pisará la cabina de Sala Cosmos por primera vez. A estos grandes le acompañaran Oto & Save The Rave.

SÁBADO 30

Los caminos musicales del Atlántico, con Stolen Notes, en las XIX Noches en los Jardines del Real Alcázar. Stolen Notes nace como formación en el año 2006 en Sevilla, en el seno de las llamadas jam sessions de música irlandesa. Poco a poco el grupo va rodando y haciéndose un hueco en festivales folk de todo el país tales como el Irish Fleadh de Cáceres, Festival Intercéltico de Occidente (Asturias), Festival Prau de Cantabria, Festival Celta de Mijas, Festival Folk de Crevillent y un amplio etcétera. También participan en varias ediciones de Noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla. En 2009 graban el álbum de presentación del grupo en los estudios Mundosinfónico de Sevilla. El nuevo proyecto de la banda viene a conmemorar sus más diez años como formación presentando su tercer álbum “The Ocean Road”.

Rigo Ochoa en concierto en La Sra Pop. Rigo Ochoa, cantautor hondureño, presenta su proyecto "Un viaje por América" en el cual estará interpretando música del continente Americano como también temas propios. Pay after show.

Concierto de NTrio en Café Jazz Naima. Entrada Libre.

25 Aniversario Dj Pimponilla en Sala La Calle. Aniversario de uno de los Dj´s emblemáticos de los 90's ; Dj Pimponilla residente de Sala Bunda y que recorrió la mayoría de las salas y festivales de la época S.V.Q ,Stiletto. Sevilla Mia.... En este día tan especial estará acompañado por una selección de grandes dj´s remember y sobretodo amigos formando un Line up “Made in Sevilla IN SEVILLA". Dj Pimponilla (Bunda). Dj Juli (Wave). DjToni De La Cueva (Sopportare). Dj Manu A. (Red Hood Records). Dj Juanma (Druida Club) y Dj Paquito (Boutique). Entrada libre hasta las 03:00 por lista entre los que le den asistir al evento, invitados por privado y miembros del grupo Sopportare.

Batalla de Gallos en Sala Even. Después Club Live con Toxic y Vulcano 6.

Concierto de Billymonkeys en la Sala Akasha Marchena (Sevilla). Entrada gratuita.

Fiesta del Elefante Ed. Especial en Sala Malandar. Última Fiesta del Elefante de la temporada. Los Wachamanes del ritmo vienen a despedirse en Sala Malandar por todo lo alto, con un especial Brasil. Tropical House en vena, fluor, ritmos africanos, y mucho baile.

Primer Encuentro del Orgullo LGTB Sierra Morena Sevilla. AgroLGTB en la casa de la Juventud de San Nicolás del Puerto, por la visibilidad rural. Lectura de Manifiesto y actuaciones de Dr. Música Ismael y el Showman Arturo Alanís.

Rainbow Fest en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Un nuevo festival que nace en Sevilla y que tiene como protagonistas a la música, la vanguardia y la cultura LGTB. Con las actuaciones de Meneo, Electronikboy, Leslie & Betsie, Rexxiana ft Catequesis, Warmi, Mimi Barbz, Josan Fame y Vickylana Lala Dj. Al acabar el festival un After Party en la Sala Obbio con la actuación de Leticia Sabater, y las pinchadas de Supernouveau DJs, Be Fresh y DJ Fantasma.

DOMINGO 1

Andrés Barrios Trío en las XIX Noches en los Jardines del Real Alcázar. Del flamenco a otras músicas. Un espectáculo de piano que recorre sonidos de aquí y allá, con toques latinos y jazz, arte joven y en estado puro 100% creación de Andrés Barrios. El grupo está liderado por el joven pianista utrerano Andrés Barrios, que recorre sonidos de aquí y allá, con toques de jazz y mlatina, exlorando un espacio musical cargado de nuevas armonías, buscando recursos en otras músicas, rompiendo barreras y acercando a los pueblos.

Fragua Flamenca en La Casa de la Memoria, Centro Cultural Flamenco. Baile: Yolanda Osuna, David Pérez. Cante: Vicente Gelo. Toque: Manuel de la Luz.

Concierto Fin De Curso. Organizado por VoiceStudio Lovis G. Plaza del Pelícano 4, local 6. Este domingo Concierto Fin de Curso del VoiceStudio.

LUNES 2

Especial La Seguiriya en La Casa de la Memoria, Centro Cultural Flamenco. Baile: Marta Arias, Juan Carlos Cardoso. Cante: Ana Real. Toque: Raúl Cantizano.

NES en las XIX Noches en los Jardines del Real Alcázar. NES nace en Valencia 2015 de la unión de tres músicos de diversas procedencias. Tres almas creativas, tres artistas excepcionales, tres personalidades. Tres músicos que unen sus talentos a orillas del Mediterráneo. Nesrine Belmokh, cantante y violonchelista franco-argelina Matthieu Saglio, violonchelista francés y David Gadea, percusionista valenciano.

Concierto de Lisandro Aristimuño en La Sala. Concierto fin de Temporada. Plaza del Pumarejo.

MARTES 3

Especial Tradición Flamenca en La Casa de la Memoria, Centro Cultural Flamenco. Baile: Saray de los Reyes, Felipe Mato, Lole de los Reyes. Cante. Jesús Corbacho. Toque: Tino.

Mashrabiya en las XIX Noches en los Jardines del Real Alcázar. Voces de Sal. Una ventana al Mediterráneo. Mashrabiya es un proyecto fundado en Sevilla en 2017 que aborda repertorio tradicional de distintos países del Mediterráneo y Cercano Oriente así como obras clásicas de la música Árabe. Este proyecto surge de un encuentro musical, multicultural y mestizo, en el que el laúd y el clarinete se hunden en la aguas del Mediterraneo. Ese será el inicio de un proceso de búsqueda de sonoridades, de matices, de cadencias, con sabor al Medio Oriente, donde clarinete y laúd son arropados por la calidez de la madera del violonchelo y la cadencia rítmica de la percusión. Formado por Muhannad Dughem (voz, laúd árabe), Óscar Acedo (clarinete), Carmen Fernández (violonchelo) y Chiqui García (percusión, bouzouki), ofrece conjunto de piezas desde Siria hasta Andalucia, arreglados por el propio grupo, en el que van desgranando diferentes estilos y formas propias de cada región.

The Jam Tonic en Café Jazz Naima. Entrada Libre.

MIÉRCOLES 4

Cuarteto D´Acorda en las XIX Noches en los Jardines del Real Alcázar. De la melancolía a la alegría. El Cuarteto D´Acorda nace en el seno de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Sus integrantes, dos de ellos miembros fundadores de dicha emblemática institución desde sus inicios, proponen una idea de música de extraordinaria belleza interpretada con la más alta calidad, fruto de la experiencia y la motivación. El elemento de unión, evidentemente la música, se ve reforzado por la excepcional trayectoria de ellos tanto en solo como en conjunto.

La cantante camerunesa Kareyce Fotso en Las Noches de verano de CaixaForum. Originaria de Camerún, Kareyce Fotso hizo su debut musical en los cabarets de Yaoundé como corista de diversas formaciones hasta que se dedicó a su proyecto en solitario. Publicó su primer álbum, Kwegne, en el 2010. Desde entonces, no ha dejado de girar con su espectáculo en solitario, acompañándose con la guitarra, percusión y danza. La cantante presentará su nuevo álbum, Mokte, acompañada por el guitarrista Fabien Degryse, un espectáculo de folk-soul cargado de emoción.

Semblanza Flamenca en La Casa de la Memoria, Centro Cultural Flamenco. Baile: Asunción Pérez “Choni”, Óscar de los Reyes. Cante: Jeromo Segura. Toque: Pedro Sánchez.

Solea Morente & Napoleon solo en PopCAAC. La hija del mítico Enrique Morente presenta en Sevilla su segundo disco de estudio. Ole Lorelei.