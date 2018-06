El rey reafirma su compromiso con una Cataluña "de todos y para todos"

El Rey ha reafirmado en Girona su compromiso con "una Cataluña de todos y para todos", una tierra "inclusiva e integradora, respetuosa con la diferencia, abierta y plural", desde la que "tanto se ha contribuido" al "gran acuerdo de convivencia democrática" que culminó con la Constitución.



En su trigésima visita a Cataluña desde que fue proclamado Rey, Felipe VI, acompañado por la Reina Letizia, ha presidido en el centro de eventos del Celler de Can Roca denominado Espacio Mas Marroch la entrega de los premios anuales que otorga la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) a jóvenes y entidades que destacan por su capacidad emprendedora con proyectos innovadores.



A esta ceremonia, que se celebra por vez primera fuera de la capital gerundense después de que el Ayuntamiento denegara a la FPdGi el uso del Auditorio de la ciudad, no ha asistido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien renunció a la vicepresidencia de honor de la Fundación y anunció que su Govern no acudiría a ningún acto organizado "por la monarquía".



Como consecuencia de este plante, en protesta por el discurso televisado sobre Cataluña que Felipe VI pronunció el pasado 3 de octubre, no ha estado presente en la entrega de premios ningún conseller del Govern, como tampoco han acudido representantes de los gobiernos locales de Girona y de Vilablareix, municipio en que se ubica este espacio de los hermanos Roca.



El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha representado al Gobierno en esta gala, durante la que el Rey, en un discurso en el que ha combinado catalán y castellano, ha subrayado la "vocación de permanencia de la Fundación" en Girona y ha agradecido "de todo corazón" a los hermanos Roca la oportunidad de celebrar la gala en "un lugar tan emblemático" de esta tierra.



Ante los más de 400 asistentes a la ceremonia, don Felipe ha puesto de manifiesto, en catalán, su compromiso y el de la Fundación con "las señas y valores que han engrandecido Cataluña, que han estado en la base de su progreso y, por tanto, del progreso de toda España", entre ellos los de una tierra "con sus instituciones históricas de autogobierno y orgullosa de su personalidad".



Una Cataluña integradora, ha continuado, "que ha estado siempre a la vanguardia de la cultura y la economía" y desde la que "tanto se ha contribuido a nuestro gran acuerdo de convivencia democrática y cívica en libertad", que "ha permitido el desarrollo político y el progreso social y económico de España en su conjunto como nunca antes en la Historia".



Ha recalcado asimismo que su compromiso es también con una Cataluña que "ama a una lengua, el catalán, que, en diálogo y convivencia permanente, sincera y enriquecedora con el castellano, es un elemento sin el cual no es posible entender la cultura de esta tierra que tanto ama a sus tradiciones".



Además de anunciar que la FPdGi otorgará en 2019 un Premio Internacional para reconocer los logros y ejemplos de superación de "jóvenes de todo el mundo", don Felipe ha reafirmado su "compromiso con los jóvenes de Cataluña y de toda España", cuya tasa de paro es "lamentablemente todavía muy alta".



Al plante al Rey se ha sumado el gobierno local de Caldes de Malavella, municipio que alberga mañana la segunda jornada de actividades de la FPdGi y donde esta noche se inauguraba la "Plaza 1 de octubre", un acto independentista con presencia de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, y con un mensaje de vídeo grabado en Alemania por el expresidente Carles Puigdemont.



En una tarde lluviosa y a gran distancia del centro Mas Marroch, rodeado de terrenos de cultivo, alejado de núcleos urbanos y entre fuertes medidas de seguridad, han tenido lugar distintas movilizaciones de protesta contra el Rey, con algunos intentos de cortes de carretera pero sin incidentes destacables, salvo un detenido por saltarse un control policial.



El punto de mayor tensión ha sido Aiguaviva, donde un centenar de integrantes de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) ha quemado fotografías de Felipe VI a escasos metros de una treintena de manifestantes convocados por VOX que exhibían banderas españolas.



Una conversación entre el jugador de baloncesto Pau Gasol, la nadadora paralímpica Teresa Perales y el cardiólogo Valentín Fuster, en la que han reflexionado sobre sus respectivas experiencias, ha abierto la gala, a la que ha seguido una cena en la que premiados y ponentes han acompañado a los Reyes en la mesa presidencial.



En esta edición de 2018 han sido galardonados la cantante Soleá Morente y el violonchelista Pablo Ferrández (Artes y Letras ex aequo), la ingeniera María Escudero y el químico Guillermo Mínguez (Investigación Científica ex aequo), el ingeniero José Miguel Bermúdez (Empresa), la emprendedora social Arancha Martínez (Social) y la organización francesa Article 1.