Libertad sin fianza para los imputados por abuso sexual en Canarias

La juez de guardia en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha dejado en libertad sin fianza a los cuatro jóvenes detenidos por la violación en grupo que una menor denunció haber sufrido la noche de San Juan en Playa del Inglés, aunque siguen imputados y no pueden abandonar la isla.



Los sospechosos, que tienen entre 19 y 24 años, han declarado durante más de nueve horas ante la juez tras haber pasado tres días arrestados en la Comisaría de Maspalomas, acusados de haber violado a una chica de 16 años, en colaboración con un adolescente de 15.



La juez les ha comunicado que la Fiscalía les sigue imputando un delito de abuso sexual (no de agresión, el cargo por el que inicialmente habían sido arrestados), por lo que deben comparecer cada quince días en los juzgados, no pueden salir de Gran Canaria y tienen prohibido acercarse a la denunciante o comunicarse con ella.



Los implicados han declarado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, pero el caso pasará en los próximos días al número 1, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, y, por el momento, la causa sigue siendo secreta, precisa el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.



Las diligencias contra ellos se tramitan en paralelo a las abiertas contra el supuesto quinto partícipe en la violación, un adolescente con antecedentes por violencia familiar que ayer, miércoles, ya fue interrogado por la juez de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, también en funciones de guardia.



La juez acordó su internamiento en el centro para menores de Valle Tabares, en Tenerife, con cargos de agresión sexual y un plan de medidas terapéuticas para paliar su consumo de alcohol y hachís.



El Juzgado de Menores también tomó declaración a la denunciante, una chica de 16 años que había salido de fiesta con unas amigas a pasar la noche de San Juan en Playa del Inglés.



La menor, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, relató a la juez que esa noche había bebido bastante, pero no aludió a que sospechara que la hubiesen drogado con algún tipo de sustancia para abusar de ella, como en principio se barajó.



El diario Canariasahora.com, que adelantó la noticia, publica hoy un extracto de su declaración: la joven contó a la juez que el domingo se levantó muy confusa y empezó a recordar lo que le había pasado. Según su versión, fue violada por los cinco detenidos.



El mismo medio asegura que, por su parte, el menor implicado en los hechos ha confirmado a la juez que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante, pero él solo y consentidas.



Después, ha relatado, se marchó del apartamento y no sabe qué fue lo que pasó entre sus acompañantes y la menor que los ha denunciado.



Los colectivos feministas de Canarias tienen previsto manifestarse mañana por la tarde en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en protesta por este posible nuevo caso de violación en grupo en España, en dos concentraciones convocadas a través de la redes sociales esta mañana, horas antes de conocerse la decisión judicial que deja en libertad a cuatro de los implicados.