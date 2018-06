Un 85,3% da el espaldarazo al futuro proceso de regularización

Chiclana se prepara para vivir en los próximos años el mayor hito urbanístico de su historia con el proceso de regularización de las viviendas ubicadas en el extrarradio del término municipal. Tras la aprobación definitiva del Plan General, ahora resta la entrada en vigor de la Ordenanza que permitirá el desarrollo de la regularización. Una norma cuya redacción está a la espera de la resolución de las alegaciones y su preceptivo informe y que, en el plazo de uno o dos meses, podría ser sometida al Pleno Municipal para su aprobación definitiva. Los datos son los que son e indican que un total de 13.000 viviendas se verán afectadas por dicha regularización.

Pues bien, uno de los apartados del sondeo de Demoscopia, cuya primera parte recogía este medio en su edición de la pasada semana y que abordaba la situación de partida de los diferentes partidos políticas a un año vista de las elecciones locales, está dedicado precisamente a conocer la opinión de la calle sobre el proceso de regularización de las viviendas del extrarradio y, en este sentido, se puede afirmar que ganan por amplia mayoría los que ven como necesario o muy necesario su desarrollo. Y es que entre ambas opciones suman un 85,3 por ciento de las opiniones de los ciudadanos de Chiclana que han participado en este apartado del sondeo.

Los porcentajes

Así, hay un 42,3 por ciento que estima que la regularización es muy necesaria, mientras que un 43 por ciento la califica como necesaria -entre ambas suman ese 85,3 por ciento antes reseñado-. Luego existe un 7 por ciento al que le es indiferente, un 1,4 que entiende que es innecesaria, otro 1,4 que la ve muy innecesaria y, por último, un 4,9 por ciento señala que no conoce el proceso de regularización de viviendas.

Llegados a este punto, recordar que dicho sondeo elaborado por Demoscopia ha recabado la opinión de 601 personas en el término municipal chiclanero y, del total, 129 de los que han participado tienen precisamente su vivienda pendiente de regularizar, mientras que otros 459 no están afectados. Luego, hay ocho que desconocen si están afectados o no y cinco que no contestaron.

A la hora de determinar qué ha opinado cada una de las personas que han sido sondeados, hay que partir de la base que han sido 172 las respuestas consideradas como válidas, mientras que 430 se han estimado perdidas, aunque hay que incidir que dentro de esta última cifra hay 413 personas que no son propietarias de viviendas pendientes de regularizar.

Pues bien, desgranando esas 172 personas totales que han participado en esta parte del sondeo, 73 de ellas entienden que es muy necesario el proceso de regularización, hay 74 que lo han calificado como necesario, mientras que para otras doce les es indiferente. Dos lo tachan de innecesario y otros dos de muy innecesario, mientras que ocho contestaron que lo desconocen.

Si se atiende al sexo de los participantes en el estudio elaborado por Demoscopia, se observa que un 48,1 por ciento de mujeres ve la regularización muy positiva por un 41,7 por ciento de los hombres; positiva la califican un 48,8 por ciento de los hombres y un 41,8 por ciento de las mujeres; para un 7,6 por ciento de las mujeres les es indiferente por un 7,1 que son hombres; negativa es solo para un 2,5 por ciento de las mujeres encuestadas; mientras que para un 2,4 por ciento de los hombres encuestados es muy negativa.

El 47,1% pagaría menos de 100 euros al mes de costes de regularización

El segundo de los apartados desarrollado por el sondeo de Demoscopia que está vinculado al proceso de regularización de las viviendas en Chiclana es, como cabía espera, el económico y, para ello, se han realizado a los participantes en el estudio dos cuestiones. La primera ha sido ¿Estaría usted de acuerdo en pagar mensualmente los costes de conexión de la regularización de su vivienda?, mientras que el enunciado de la segunda pregunta ha sido ¿Qué cantidad mensual estaría dispuesto/a a pagar?

Pues bien, en el caso de la primera de las dos preguntas, hay un 34,6 por ciento de los participantes en el sondeo que ha respondió que sí estaría dispuesto a afrontar pagos mensuales. Por otro lado, un 47,1 por ciento señala que todo dependería de las facilidades que se les ponga encima de la mesa para afrontar los pagos, mientras que el posicionamiento de un 18,3 por ciento es negativo, e indica que prefiere seguir en la situación en la que su vivienda se encuentra en la actualidad.

En cuanto a las respuestas dadas por los participantes en el estudio a la segunda de las preguntas que se puso sobre la mesa, los resultados que arroja son los siguientes; existe un 20,2 por ciento que ha respondido que en la actualidad no puede hacer frente a los pagos; hay un 49,5 por ciento, que es el porcentaje mayoritario, que estaría dispuesto a abonar una cantidad mensual inferior a los 100 euros; un 15,2 por ciento llegaría a una cifra que estuviese por debajo de los 200 euros; un 1 por ciento pagaría menos de 300 euros al mes; y, por último, a destacar que hay hasta un 14,1 por ciento que estaría dispuesto a hacer frente al importe que fuese necesario durante el proceso de regularización.

En este sentido, y según ha podido conocer este medio, la cifra que baraja actualmente el Gobierno local de pago mensual por el proceso de regularización estaría rondando esos 100 euros que estaría dispuesto a pagar la mayoría de los participantes en el sondeo de Demoscopia.

Por lo tanto, y a priori, los datos apuntan a que el ciudadano de a pie de Chiclana es consciente de la importancia que para su ciudad tiene el proceso de regularización y que esas 13.000 viviendas que actualmente se encuentran en una situación irregular se acojan a un proceso de normalización.

Ese es el reto y, tras muchos años de un procedimiento administrativo complejo al ser algo tan novedoso, parece que la localidad chiclanera está preparada para afrontarlo con garantías y, además, parece que con el respaldo de sus habitantes.