Georgia gana Eurovisión Junior 2024 por cuarta vez y España queda sexta, con 144 puntos

Georgia ha ganado la XXII edición de Eurovisión Junior 2024 que, por primera vez en la historia, ha albergado la Caja Mágica de Madrid este sábado 16 de noviembre, mientras que la representante española, Chloe DelaRosa, ha conseguido el sexto puesto, con su 'Como la Lola', al obtener un total de 144 puntos, 80 del jurado profesional y 64 de los espectadores.

Con los votos del jurado profesional, Georgia (180 puntos), Ucrania (122) y Francia (103) encabezaban la clasificación. Finalmente, tras sumar 59 puntos más del voto del público, el mini micrófono de cristal ha ido a parar, por cuarta vez, a Georgia y su representante Andria Putkaradze, con 'To My Mom', una canción en honor a su madre.

Ante miles de espectadores equipados con pulseras de luz y diferentes banderas, Chloe DelaRosa ha interpretado 'Como la Lola' en la décima posición del certamen infantil y junto a su equipo de baile, formado por Ilinca Nour, María Barrios, Amy Gómez-Limón y Laia Núñez. Nada más comenzar la actuación, la pequeña se ha metido al público en el bolsillo. Enérgica, segura y con garra, la representante de España lo ha dado todo hasta el final, en el que ha gritado: "Va por ti, Lola". La ovación del público ha puesto el broche a una interpretación alegre y vibrante.

Poco antes de salir al escenario lleno de elementos naturales como flores y plantas, la 'cantista', como ella misma se define (mezcla de cantante y artista), decía sentirse "muy bien, tranquila, con muchas ganas de darlo todo, eso sí". Admiradora de Rosario, la pequeña aseguraba que gracias a ella conoció a Lola Flores. "Me flipa", confesaba.

La XXII edición del concurso ha dado el pistoletazo de salida con la actuación de apertura que simboliza el nacimiento de un jardín, desde que se plantó la semilla de este festival hace 20 años hasta la actualidad, ya florecido con los artistas. La música, obra de Federico Jusid, se ha acompañado de una coreografía de Borja Rueda, ejecutada por un cuerpo de baile compuesto por 21 bailarinas y bailarines, cada uno representando a uno de los 17 países participantes.

María Isabel, Sandra Valero y Zoé Clauzure --figuras emblemáticas de Eurovisión Junior en España-- han interpretado la canción, a lo largo de la cual se han ido presentando todos los concursantes. Con la aparición de Chloe sobre el escenario, el público ha estallado en gritos y aplausos para la española.

ABRE ITALIA Y CIERRA MALTA

La competición ha dado comienzo con Simone Grande, representante de Italia, quien ha abierto la gala con su canción 'Pigiama Party'. Le han seguido Estonia con Annabelle Ats y su tema urbano 'Tänavad'; Albania con Nikol Çabeli y la canción 'Vallëjoz'; Armenia con Leo y su tema 'Cosmic Friend'; Chipre con Maria Pissarides y la canción 'Crystal Waters'; Francia con Titouan y el tema 'Comme Ci, Comme Ça'; Macedonia del Norte con el dúo formado por Anna & Aleksej y su 'Marathon'; Polonia con Dominik Arim y su 'All Together'.

Han continuado Georgia con Andria Putkaradze y su 'To My Mom'; España con Chloe DelaRosa y 'Como la Lola'; Alemania con Bjarne y su 'Save the Best for Us'; Países Bajos con Stay Tuned y su 'Music'; San Marino con Idols SM y 'Come Noi'; Ucrania con Artem Kotenko y 'Hear me now'; Portugal con Victoria Nicole y 'Esperança'; Irlanda con Enya Cox Dempsey y su 'Le Chéile'; y Malta con Ramires Sciberras, y su canción 'Stilla Ckejkna'. Las tradicionales 'postales', los vídeos previos a cada actuación, han integrado la realidad y el metaverso.

Tras cerrarse el tiempo para las votaciones, ha llegado el turno del cantante y compositor Abraham Mateo. Con una trayectoria artística de 14 años, ha interpretado 'Maníaca', una versión del clásico con un toque moderno. Reconocido internacionalmente por sus impactantes actuaciones y composiciones, el artista gaditano y su cuerpo de baile han hecho vibrar a todo el auditorio de la Caja Mágica.

La final del certamen infantil ha sido presentada por la cantante Ruth Lorenzo, el actor Marc Clotet y la eurovisiva Melani, quienes han recordado a los afectados por el paso de la DANA en la Comunidad Valenciana, y ha contado con los comentarios del DJ y locutor de radio Tony Aguilar y la presentadora de TVE Julia Varela. 'Let's Bloom' ('Vamos a florecer') ha sido el lema elegido para esta edición organizada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y Radio Televisión Española (RTVE).

Hasta ahora, solo María Isabel, con su canción 'Antes muerta que sencilla', ha conseguido alzarse con el trofeo hace 20 años en Lillehammer, Noruega. España ha logrado tres segundos puestos en 2003, 2005 y el año pasado, en 2023, con Sandra Valero y su 'Loviu', así como dos terceros puestos en 2019 y 2020.

