Las defensas de 2 acusados del crimen de Samuel Luiz abren su calificación al homicidio

Las defensas de Diego Montaña y Alejandro Freire, Yumba, dos de los acusados del crimen de Samuel Luiz, han abierto este jueves sus calificaciones hasta llegar al homicidio, si bien buscan inicialmente penas menores, mientras que el resto entienden que no son autores de la muerte y las acusaciones mantienen sus peticiones de hasta 27 años de cárcel.



La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión.



No obstante, en sus conclusiones, la Fiscalía ha añadido una alternativa en su calificación inicial, al matizar que Alejandro Míguez y Catherine 'Katy' Silva podrían ser, si no son considerados autores del asesinato, cómplices del mismo, por lo que reducirían sus condenas a 13 años y 14 años y 6 meses, respectivamente.



Las otras dos acusaciones se han adherido a esta petición, al considerar que ambos "eran plenamente conscientes de que los innumerables golpes" causarían la muerte de Samuel Luiz y "percibían el dolor y sufrimiento" de la víctima en un ataque "reflejo de su crueldad y deshumanización extrema".



La defensa de Diego Montaña -se enfrenta a 25 años de cárcel- lo ha considerado autor de un homicidio por imprudencia grave en concurso son lesiones o, alternativamente, un homicidio, por los que solicita 3 años o hasta 10, al agregar la circunstancia de que tenía afectadas sus capacidades por el consumo de alcohol.



En el caso de Alejandro Freire, Yumba -solicitan 22 años de cárcel para él-, su petición es ser condenado por un delito de lesiones, aunque se ha abierto a lesiones con homicidio imprudente o, incluso, a homicidio, también con consumo de alcohol y drogas.



El abogado de Alejandro Míguez -reclaman 22 años de cárcel- ha pedido la libre absolución una vez más, aunque ha añadido de forma subsidiaria la posibilidad de que sea autor de un delito de lesiones solo al principio de los hechos, antes de desistir.



Kaio Amaral Silva -27 años de cárcel al sumarle el robo del móvil- solo ha reconocido que se apropió del teléfono, por lo que aceptaría un delito de apropiación indebida impropia con una multa y una indemnización para los padres de la víctima de 859 euros, el valor del teléfono.



La defensa de Catherine Silva -se enfrenta a 25 años de cárcel- ha mantenido sus conclusiones previas, al solicitar la libre absolución.

