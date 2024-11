Detenido el presunto asesino de la mujer hallada muerta en Baiona

La Guardia Civil ha detenido al presunto asesino de Estela B.S., la mujer de 36 años hallada muerta el viernes pasado en Baiona (Pontevedra), un crimen que se investiga como violencia machista.



La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha confirmado la detención, esta jueves de madrugada, de Humberto G.R., al que se le buscaba desde que se fugó del lugar de los hechos el viernes una vez que llegaron los sanitarios.



Desde entonces, la Guardia Civil estableció un amplio dispositivo y pidió colaboración a la Policía Nacional, las locales y también los cuerpos y fuerzas de seguridad de Portugal para detenerle y ponerle a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que es la que investiga el caso.



Esta madrugada, fue detenido en la localidad de Belesar (Baiona) como supuesto autor de la muerte de Estela.



Las pistas sobre el presunto homicida de una mujer de 36 años el pasado viernes en Baiona (Pontevedra) eran "prometedoras", según avanzó el lunes el subdelegado del Gobierno en Galicia, Abel Losada, tras guardar un minuto de silencio en Pontevedra, y la Guardia Civil ya apuntaba a que no habría salido de la zona.



La expareja de la víctima, de 38 años y, en principio, la última persona que la vio con vida antes de llamar al 061, era el principal sospechoso, sobre todo porque el cuerpo de la mujer apareció en la puerta de su casa.



Humberto G.R. huyó después de llamar al 061 en la madrugada del viernes para informar sobre la situación de la mujer, que ya estaba muerta cuando llegaron los sanitarios a la puerta de acceso a la vivienda del hombre, quien les dijo que no se iba a comer ese "marrón".



Ella se encontraba registrada en el sistema Viogén con riesgo medio y el hombre tiene en vigor una orden de alejamiento, dictada por el Juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo el pasado 30 de abril, con prohibición de acercarse a menos de 200 metros de su expareja.



La autopsia realizada a la mujer confirmó que la causa del fallecimiento se debió a los golpes que presentaba en la cabeza.



La muerte de Estela fue confirmada el lunes como un asesinato por violencia machista por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.



Con este caso, son 40 las víctimas mortales de la violencia de género este año, la cuarta en Galicia, y 1.284 desde que comenzaron los registros, en 2003, según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es