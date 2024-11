Un juzgado de Barcelona avala la eutanasia a un hombre contra el recurso de su padre

Un juzgado de Barcelona ha avalado la eutanasia a un hombre, la cual había recurrido su padre, aduciendo que la relación familiar no es suficiente como para denegarle la muerte asistida y que el progenitor no está legitimado para oponerse a la decisión de un adulto en plenas facultadas, aunque sea su hijo.



En un auto, el juzgado contencioso número 5 de Barcelona ha inadmitido el recurso presentado por un padre contra el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña de julio de 2024 por la que se le concedía a su hijo, de edad adulta, el derecho a la prestación de ayuda a morir dignamente.



La magistrada, en la resolución, esgrime que el "derecho a la vida familiar" que invocaba el padre en su recurso contencioso administrativo no supone un "interés legítimo" como para impugnar la decisión de la citada comisión:



"Si así fuera, cualquier resolución podría ser impugnada por parte de los familiares de la persona que pide ayuda a morir de forma digna, llegando a ser una prestación ilusoria y sin eficacia, o al menos con una eficacia demorada en el tiempo. Y esta no es la previsión legal", subraya la magistrada en su auto, que no es firme y contra el que cabe interponer un recurso de apelación en el plazo de 15 días.



Para la juez, "estamos ante una decisión eminentemente personal y que presenta un fuerte componente de autodeterminación de la persona".



Además, la magistrada recalca en su auto que se trata de una persona "mayor de edad y capaz de ejercer de forma libre todos los derechos que las leyes le reconocen", como es el morir dignamente.



Después de que este hombre recibiera el aval médico a la eutanasia, su padre recurrió ante el juzgado contencioso, acogiéndose a la relación familiar y alegando, entre otros motivos, que su hijo tiene problemas de salud mental, por lo que "no está en condiciones" de tomar una decisión como la de solicitar la eutanasia, extremo que descartaron los médicos al igual que la magistrada, basándose en los informes.



La magistrada también hace hincapié en su auto en la falta de relación entre este padre y su hijo, el cual además pidió que no se notificara a ningún familiar próximo su decisión de acogerse a la eutanasia.

