Trabajo aprobará distintos permisos laborales retribuidos para afectados por la dana

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que se van a aprobar permisos laborales retribuidos para afectados por la dana que no puedan trabajar por cuidados, problemas de movilidad o falta de conectividad, entre otras causas.



En declaraciones en TVE, Díaz ha avanzado que estos permisos, que no tendrán una duración prefijada, cubrirán "multitud de causas" y durante el tiempo que se soliciten el trabajador cobrará y cotizará.



Entre las causas que permitirán pedir estos permisos, ha señalado, estará la necesidad de buscar o cuidar a familiares, tener problemas en la vivienda, materiales, de movilidad o de conectividad, entre otros.



Díaz también ha incidido en que los días que se tengan estos permisos no se tendrán que recuperar y que si se produce algún despido en estos casos será considerado nulo.



"No van a tener que recuperar esos días, sencillamente tienen que tener una causa (...) las causas son múltiples y se les va a mantener en su integridad el salario y las cotizaciones", ha explicado.



El Gobierno prevé aprobar estas medidas en un nuevo paquete de ayudas que irá al Consejo de Ministros de la próxima semana.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es