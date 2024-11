La letra que confirma la vida en la zona cero de la dana

En los pueblos arrasados por la dana hay multitud de erres y de equis pintadas en coches, puertas, garajes. Una simple letra mayúscula, pintada con spray por bomberos en su mayoría, para indicar que ese punto ya ha sido revisado y que, afortunadamente, no se han encontrado víctimas mortales.



En Aldaia, Picanya, Paiporta, L'Alcudia, Catarroja o en Sedaví, multitud de rincones lucen una de las dos letras que también ayudan a no duplicar esfuerzos en esta catástrofe.



Miles de vehículos tienen estos días ese símbolo en la zona cero de la dana, donde están siendo retirados con maquinaria pesada, dirigida por voluntarios y profesionales, y amontonados en descampados y zonas de aparcamiento en las afueras de los pueblos.



Según confirman a EFE varios efectivos de seguridad que estos días trabajan codo a codo con miles de voluntarios, la R y la X varía según el cuerpo que lo utilice, e incluso de la zona de España de la que procedan.



"También hemos visto una especie de pegatinas en los pomos de las puertas de los coches", cuenta un agente de la Guardia Civil.



Hay otros efectivos que llevan varios días aquí pero que, entre tanta labor pendiente, no ha reparado en quien lleva a cabo esta función e incluso bomberos venidos de otros lugares del país, con otras tareas asignadas, reconocen desconocer la autoría de estas pintadas.



Pasan desapercibidas porque todas las energías están puestas en retirar lodo, achicar agua, proveer comida caliente, recuperar la electricidad y seguir buscando a las víctimas de la tragedia.



Pero están allá donde se ponga un poco de atención, en fachadas de negocios, en las puertas de agrupaciones, de peñas, casas, colegios, farmacias o centros de salud.



Un símbolo con el que peinar todo un pueblo, pero no solo, porque quizá sin saberlo, también sirva en un área devastada por la tragedia, para dar una oportunidad más a la esperanza. Algo que al igual que el tiempo, no sobra en la zona cero de la dana.

