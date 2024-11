El 70% de alumnos afectados por dana en Valencia podría volver a clase la próxima semana

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo prevé que la próxima semana el alumnado afectado por la dana en la provincia de Valencia, que asciende a unas 24.000 personas, pueda recuperar su actividad en un 70 %.



El conseller José Antonio Rovira se ha reunido este miércoles con sindicatos de la Mesa Sectorial y de la enseñanza concertada, Educación y Gestión, FECEVAL, ACADE, UCEV, Asociaciones de directores, sindicatos y asociaciones de Inspectores, confederaciones de madres y padres y Federación Valenciana de Estudiantes para trasladarles las medidas adoptadas por su departamento tras la dana que ha causado allí al menos 211 víctimas mortales y miles de damnificados.



El conseller ha explicado que esta previsión de recuperación de actividad se ha calculado basándose en la reapertura de centros, servicios de transporte escolar, de comedor y de reubicación del alumnado de la zona afectada en otros centros educativos.



"No hay que ser excesivamente optimistas, pero calculamos que la próxima semana alrededor de un 70 % del alumnado que esta semana no ha tenido clase estará escolarizado", ha añadido, según la Generalitat.



Rovira ha asegurado que "lo primero son los alumnos y poder darles una normalidad, en la que la Conselleria está trabajando". Los últimos datos, extraídos este martes, indican que el alumnado de centros no operativos de la zona afectada asciende a unos 24.000.



El pasado sábado desde la Conselleria se envió una primera circular a los centros indicando que podían acoger de forma excepcional alumnado de las zonas afectadas, y desde entonces un total de 398 centros han notificado a la Conselleria su disposición, con una oferta que supera las 26.000 plazas.



"Hemos hecho ya un primer ajuste sobre la reubicación de alumnado, que se irá viendo semana a semana en función del estado de los centros y del tiempo que necesiten para ir abriendo, y se ha hecho un mapa interactivo que hemos presentado a la comunidad educativa", ha señalado.



Por otro lado, Rovira ha explicado que se está terminando de definir el transporte escolar. "Es fundamental, y en ese sentido la Conselleria ha estado trabajando en un reajuste de las rutas para que el alumnado pueda utilizar el servicio sin problemas", ha manifestado.



El conseller ha destacado también la importancia de los docentes: "En la primera circular que se emitió desde Conselleria ya se indicó que los docentes que no pudieran desplazarse a su puesto de trabajo lo comunicasen a la dirección de su centro y que este adoptará las medidas oportunas para la actividad".



Ya se ha revisado el estado de los 92 centros de la zona afectada por la dana que solicitaron los ayuntamientos y los propios centros, y tras el análisis se ha determinado que están en disposición de abrir sus puertas en los próximos días 24 centros.



"Se están haciendo labores de limpieza, de salubridad y de higiene, así como reparaciones eléctricas. Hay centros que podrán abrir el lunes y algunos en los que solo falta sustituir mobiliario, que puede estar listo en unos días. En cambio, hay otros centros que necesitarán una actuación mayor", ha explicado.

