Los psiquiatras señalan que la madre de Samuel Luiz atraviesa "casi un suicidio pasivo"

Los psiquiatras que examinaron a los padres de Samuel Luiz tras el asesinato de su hijo han relatado este miércoles que la madre atraviesa una situación que es "casi un suicidio pasivo" porque vive lo ocurrido "como un castigo" y rechaza el tratamiento.



La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión.



Ha sido el turno para los psiquiatras y psicólogos que examinaron a los padres de la víctima, que padecen secuelas psicológicas y las acusaciones reclaman para ellos una indemnización de más de 263.000 euros.



Dos psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia han relatado severas depresiones en ambos progenitores, que en el caso de él incluso acabó con la incapacidad permanente para trabajar, si bien consideran que los trastornos son moderados y no graves al no requerir hospitalización.



Otro psiquiatra que examinó a ambos ha dicho que ella sufría una situación que ha calificado como "casi un suicidio pasivo" en el que se dejaba "ir".



"El nivel de culpa y desesperanza era absoluto de tal manera que no aceptaba, no buscaba, incluso rechazaba recibir un tratamiento. La culpa la vive como un castigo, como que merece esta situación y solo ella debe superarla sin la ayuda de un psicólogo", ha argumentado.



El padre, en cambio, aceptó "tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico" y continúa con el tratamiento a día de hoy, aunque su vida ha cambiado porque "prácticamente dejaron de tener relaciones sociales" y su situación familiar ha pasado a ser "alterada y diferente".



Una psicóloga que vio a ambos notó "mucho impacto emocional, un estrés muy agudo, muy ansioso, con dificultad para conciliar sueño y cuando lo hacían, muchas pesadillas".



El médico de la madre ha indicado que ve "un síndrome depresivo grave" en que "ella está convencida de que ha recibido un castigo divino".



En esta sesión también ha declarado un psiquiatra que trabaja en Aclad (Asociación ciudadana de lucha contra las drogas) y tuvo dos sesiones con Alejandro Freire 'Yumba', el acusado que supuestamente derribó a Samuel Luiz al inicio de la agresión.



Para él, este procesado sufre un "trastorno adictivo múltiple" y un "trastorno por déficit de atención e hiperactividad" vinculado al consumo de "elevadas cantidades de alcohol y cocaína" con una "personalidad prepsicótica con rasgos esquizoides".



Ha dicho que se caracteriza por su "impulsividad e inestabilidad emocional" y lo vincula a la pérdida de su madre a los dos años, su posterior mala relación con su madrastra y la búsqueda de "puntos de referencia en sus dos pandillas", la de la escuela, que lo fue a visitar a prisión, y la del barrio, que "acabó por desestructurar" su vida al introducirlo en las drogas.



Respecto a lo ocurrido la noche de la agresión, ha recordado que era el primer fin de semana en que se podía salir tras las medidas vinculadas al Covid, por lo que habían hecho "acopio de sustancias" y presumiblemente había consumido drogas y alcohol, lo que hace que su percepción pudiera estar "distorsionada".

