El jefe de la UME recuerda que es la autonomía quien autoriza la entrada de militares

El teniente general Javier Marcos, al mando de los 7.800 militares desplegados por la dana, ha recordado que en un nivel dos de emergencia quien dirige la respuesta a la misma es la comunidad autónoma y es su director de emergencias quien autoriza la entrada de los soldados en las zonas afectadas.



"Hasta que no llega esa autorización, yo no puedo entrar en la zona de emergencia y durante toda esta operación he sido un escrupuloso cumplidor de la legislación en materia de emergencia", ha enfatizado el jefe de la UME durante la rueda de prensa ofrecida en el palacio de la Moncloa para dar cuenta de la respuesta a las inundaciones junto con la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano.



Tanto desde el terreno como desde los centros de mantenimiento y abastecimiento -ha explicado el mando-, los militares están al servicio de las necesidades que les requieren las autoridades "por razón de oportunidad".



Marcos ha insistido en que la UME es "soberana" para moverse por todo el territorio y activar a sus efectivos en un nivel dos de emergencia, pero "nunca puede entrar en la zona de emergencia sin la autorización del director de emergencias correspondiente de la Comunidad Autónoma".



"Yo soy el responsable del dimensionamiento, pero la entrada en la zona es responsabilidad del director de la emergencia. Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza", ha vuelto a dejar claro.



El teniente general al mando del operativo militar también ha querido explicar que las fuerzas armadas estaban preparadas para anticiparse a la correspondiente autorización.



También ha relatado que de los 250 militares dispuestos para acceder a la zona de Requena en la primera noche solo unos cien lo lograron debido a las dificultades de acceso.



Con todo, ha sostenido que la improvisación es el peor enemigo de una emergencia y que sobreactuar en una zona donde no se conoce la magnitud es "descabellado".



"La capacidad de las fuerzas armadas ha sido impecable", ha añadido el teniente general, que también han tildado de adecuada la solicitud que en un primer momento hizo el director de Emergencia de la Comunidad Valenciana.



"Lo que pasó en estos pueblos fue demoledor, el director de la emergencia no se equivocó, pero la evolución fue la que fue, y por eso tuvimos que ampliar el despliegue", ha señalado.



Ha reconocido que siempre se puede mejorar en la repuesta ante una emergencia pero, en su opinión y teniendo en cuenta que las inundaciones son las catástrofes más difíciles, "las capacidades puestas sobre el terreno han sido las adecuadas", pues se han ido incrementando efectivos en función de la gravedad y la posibilidad de moverse.



Preguntado por la posibilidad de declarar un nivel 3 de emergencia que permita asumir el control de todo el operativo al Gobierno central, el jefe de la UME ha respondido que su misión es "servir para salvar" y que, por tanto, no le corresponde otra decisión que no sea la de trabajar para cumplir con su objetivo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es