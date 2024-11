Encuentran muerto al cura octogenario que desapareció en Vigo el lunes

El cura octogenario que estaba desaparecido desde el pasado lunes en Vigo ha sido encontrado muerto este sábado en la ciudad gallega.



Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que el cadáver que ha sido hallado en las inmediaciones del parque de A Riouxa corresponde al anciano que estaba siendo buscado.



Se trata de Ignacio Barrio, un sacerdote de 85 años al que se le perdió la pista tras salir a pasear y no regresar a la hora de la cena en la vivienda en la que residía, Nuestra Señora de la Guía.



Desde ese centro lograron contactar con él la noche de la desaparición, pero el hombre no logró decir dónde estaba.



También se comunicaron el día siguiente al mediodía, pero a partir de entonces no lograron establecer contácto.



Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le buscaron sin dar con su paradero hasta que este sábado ha sido localizado su cadáver.

