Miles de voluntarios son desplegados en Valencia para ayudar en la limpieza tras la dana

Los primeros autobuses con voluntarios que por miles esperaban en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València para partir a ayudar en las tareas de limpieza en zonas afectadas por la dana ya han empezado a salir.



En una enorme fila, miles de personas esperaban pacientemente a que la organización, dirigida por el gobierno valenciano, les indicara en qué autobús subir y a qué destino dirigirse.



Ataviados con palas, cepillos, baldes y litros de agua, llevaban desde las 7 horas de la mañana conformando la fila para partir a los pueblos afectados a ayudar.



Ana Pascual es una de ellas, lleva desde las siete de la mañana junto a su pareja. Es el primer día que va a ayudar y espera que hoy, ya guiados por la Generalitat, sea más operativo.



"Somos muchos y es mejor que nos organicen", ha contado a EFE mientras hacía fila.



Para Pascual es "mejor" de esta manera y aunque aún no sabe a dónde irá ni cuándo regresará a Valencia, confía en que su ayuda servirá a sus vecinos.



El presidente de la de la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Miguel Salvador, ha informado a EFE de que a los 50 autobuses previsto inicialmente, se van a añadir otros 50 y que calculan que serán "5.000 las personas que salgan desde aquí".



En la Ciudad de las Artes y las Ciencias hay unas 10.000 personas esperando a poder incorporarse como voluntario para limpiar y todas no van a caber en los autobuses.



Ha explicado que está previsto que los que han partido ahora vuelvan a las 14 horas "y la gente que hoy ha podido ir ahora, podrán ir a partir de las dos".



Están repartiendo mascarillas y guantes a los voluntarios que parten y está previsto que vayan a tres zonas de L'Horta Sud y los municipios de La Ribera Llombai y Catadau y han descartado ir a algunas otras porque "no se llega a todo".

