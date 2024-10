El alcalde de Letur pide que no se acerquen voluntarios al pueblo, aún en emergencia

El alcalde de Letur (Albacete), Sergio Marín, ha pedido este jueves que no se desplacen voluntarios al pueblo, todavía en fase de emergencia y en el que se busca a cinco vecinos desaparecidos, y que para cualquiera ayuda se pongan en contacto con el Consistorio.



En una declaración a los medios de comunicación, el alcalde de Letur ha indicado que el municipio cuenta con "provisiones de todo tipo", como "alimentos y ropa".



De igual manera, ha indicado que la ayuda será necesaria "en el futuro", cuando se aborden las labores de reconstrucción en el pueblo.



Asimismo, ha agradecido "la colaboración y solidaridad" de "no solo la provincia, también a nivel nacional e internacional", tras los efectos devastadores de la riada que el martes al mediodía anegó gran parte del pueblo y que ha causado el fallecimiento de una vecina de 92 años, mientras que se siguen buscando a otras cinco personas.



En este sentido, ha informado sobre los avances en la búsqueda de los cinco vecinos desaparecidos y ha indicado que desde este jueves Letur contará con maquinaria pesada, además de una unidad canina de la Guardia Civil, que reforzarán el dispositivo en varias zonas, no solo en el casco antiguo.



Sergio Marín ha detallado que la búsqueda de los desaparecidos se está realizando con más precisión "en la rambla, donde termina la zona del casco urbano y se une con el río Segura, unos cinco kilómetros".



Aún así, ha afirmado que "están abiertas todas las hipótesis" y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil también está buscado en las pozas y "en zonas donde se acumula el agua, para poder ir descartando opciones".



Por último, ha señalado que ningún vecino ha pasado la noche en el CEIP Nuestra Señora de la Asunción de Letur, donde se ha instalado de manera provisional un refugio para los afectados.



Según ha declarado, "varios vecinos han decidido dormir en casa de otros vecinos del municipio".

