La UME sigue buscando a "muchas personas desaparecidas" por la DANA

La Unidad Militar de Emergencias (UME) centra sus labores en la mañana de este jueves en la búsqueda con la ayuda de perros de personas desaparecidas en las zonas afectadas por la dana que ha azotado España, sobre todo en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, y ha empezado a ofrecer ayuda psicológica.



"No podemos precisar el número exacto, pero hay muchas personas desaparecidas", ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en Telecinco, y ha asegurado que los militares seguirán en las zonas afectadas el tiempo que haga falta.



La ministra ha explicado que ahora preocupan situaciones como las localidades valencianas de Paiporta y Masanasa "donde puede haber personas en garajes y sótanos porque fueron a recoger sus vehículos y no hay contacto con ellos" y ha deseado "que sea porque las comunicaciones están cortadas".



Ha recordado que la UME ha desplazado a la zona a 1.205 efectivos y más de 300 vehículos con el apoyo del Ejército de Tierra, que este miércoles "rescataron a más de 110 personas y 24 cuerpos".



Robles ha destacado también que "hay 51 equipos cinológicos especiales para las labores de desescombro y en su caso para ver si hubiera personas vivas".



"Los perros son importantes para poder detectar desaparecidos y desgraciadamente la UME ha ido con unas morgues provisionales por el número de fallecidos, es muy duro pero los ciudadanos saben que cuentan con todo el apoyo del Ejército, que siempre está al lado de las personas que sufren", ha recalcado.



Y ha abundado en que también se han desplegado 15 helicópteros del Ejército del Aire y 18 drones que son importantes para la labor de recuperación.



Además, "los militares están haciendo muchísimas labores de achicar el agua en los edificios y ayudar a las personas que estaban en altos y en tejados y si es necesario reforzar el número de helicópteros se hará también", ha subrayado.



Igualmente la UME cuenta con un equipo de psicólogos para ayudar a los afectados y a los propios militares que también sufren un daño emocional.



"El apoyo psicológico en este momento es muy importante a personas que han perdido todo y que no saben si sus seres queridos están; es un momento muy duro en el que todos tenemos que estar apoyando", ha concluido Margarita Robles.

