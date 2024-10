Reanudan la búsqueda de los desaparecidos en Letur siguiendo el cauce del arroyo

El dispositivo de unos 150 efectivos que trabajan en la búsqueda de las cinco personas desaparecidas en Letur tras la riada han reanudado a primera hora de este jueves las tareas, que se centran principalmente en peinar la zona del cauce natural del arroyo que se desbordó este martes.



Fuentes de la Guardia Civil han explicado a EFE que el dispositivo está compuesto por unas 150 personas, de los cuales 60 son agentes del Instituto Armado, de varias especialidades, como unidades de Seguridad Ciudadana, Seprona y el equipo de actividades subacuáticas.



Además, también cuentan con un helicóptero, tres drones y perros especializados en búsqueda de personas.



En el dispositivo también participan bomberos de la Diputación de Albacete, efectivos de Protección Civil Cruz Roja y doce militares del Mando de Operaciones Especiales que estaban de maniobras en la zona.



Completan el dispositivo agentes medioambientales y personal del Infocam, que están en tareas para limpiar el pueblo.



Este dispositivo se divide en tres grupos de trabajo mixtos, comunicados entre sí, y que van peinando la zona por donde discurre el arroyo y las laderas, ya que es donde todo hace prever que pueden estar las personas desaparecidas.



En este sentido, estas fuentes han indicado que la mujer que se halló este miércoles sin vida y que fue detectada por un dron que volaba a baja altura, estaba a poco menos de un kilómetro de donde estaba su vivienda, que se la llevó el agua.



En concreto, este miércoles se hizo una batida que cubrió dos kilómetros y la previsión es que este jueves se recorran cinco kilómetros, desde Letur hasta donde confluye el arroyo con el río Segura, y que se busque tanto en el cauce del arroyo como en las laderas, ya que en algunos puntos, el agua subió hasta diez metros por encima de su nivel habitual.



Estas fuentes han asegurado que las tareas de búsqueda no se van a detener hasta que se localice a todos los desaparecidos y que, aunque este jueves en principio las previsiones no avanzan lluvias, las tareas de localización no se pararían si la lluvia fuera leve, sino que solo se detendrían si la lluvia fuera torrencial.



Asimismo, ha señalado que los especialistas en rescates indican que las personas desaparecidas suelen aparecer en los primeros dos kilómetros, porque aunque se los lleve el agua, hay elementos naturales que frenan los cuerpos, como ramas.



Estas fuentes han subrayado que el dispositivo busca a personas con vida, si bien reconocen que a medida que pasan las horas, las posibilidades de supervivencia se van reduciendo.

